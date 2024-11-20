UPSON CO. PLANNING COMMISSION NOV. MEETING

UPSON COUNTY PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER SAID THE PLANNING COMMISSION WILL MOVE INTO NEXT YEAR CONTINUING PUBLIC HEARINGS ON TEXT AMENDMENTS TO THE ZONING ORDIANCE AND THE SUB DIVISION ORDIANCE .AT THE NOVEMBER MEETING-- THE PLANNING COMMISSION ACKNOWLEDGED THE BOC TABLED THE CHANGES AFTER PUBLIC BLOW-BACK AND THEIR GROUP-THOUGHT WAS DEAL WITH IT IN 2025 --BUT IN THE MEANTIME HELP THE PUBLIC LEARN THE COMPLICATED PROVISIONS OF THE DOCUMENT. THE BOC LIFTED THE MORATORIUM ON NEW SUB DIVISIONS AT THE SAME TIME THE ZONING ORDIANCE CHANGES WERE TABLED.
THE PLANNING COMMISSION TOOK NO STAND ON THE CITY OF THOMASTON'S ELIMINATION OF THE CITY-COUNTY JOINT PLANNING COMMISSION IN ITS REVISED ZONING ORDIANCE . IT MEETS FOR RECOMMENDATIONS ON REZONINGS OR ANNEXATIONS WITHIN 300 FEET OF A JURISDICTION. IT RARELY MEETS AND THERE HAVE BEEN COMPLAINTS THE JOINT BODY HAS A HISTORY OF NO QUORUMS WHEN ITS NEEDED.
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