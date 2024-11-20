Wednesday, November 20, 2024

UPSON CO. PLANNING COMMISSION NOV. MEETING

 UPSON  COUNTY  PLANNING  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  SAID  THE   PLANNING  COMMISSION    WILL  MOVE   INTO NEXT  YEAR   CONTINUING  PUBLIC  HEARINGS  ON  TEXT AMENDMENTS  TO  THE  ZONING  ORDIANCE  AND  THE  SUB  DIVISION  ORDIANCE .AT  THE NOVEMBER  MEETING--  THE  PLANNING  COMMISSION  ACKNOWLEDGED THE   BOC    TABLED   THE  CHANGES   AFTER  PUBLIC  BLOW-BACK  AND  THEIR  GROUP-THOUGHT WAS  DEAL  WITH  IT  IN   2025 --BUT  IN  THE MEANTIME  HELP  THE  PUBLIC  LEARN  THE  COMPLICATED   PROVISIONS  OF  THE  DOCUMENT.  THE  BOC  LIFTED  THE  MORATORIUM   ON  NEW  SUB DIVISIONS  AT  THE  SAME  TIME  THE  ZONING  ORDIANCE  CHANGES WERE  TABLED.  


THE PLANNING COMMISSION  TOOK  NO  STAND  ON  THE  CITY  OF  THOMASTON'S   ELIMINATION  OF    THE CITY-COUNTY  JOINT PLANNING  COMMISSION   IN  ITS  REVISED  ZONING  ORDIANCE .   IT  MEETS  FOR  RECOMMENDATIONS  ON  REZONINGS  OR  ANNEXATIONS  WITHIN   300  FEET  OF A  JURISDICTION.   IT  RARELY  MEETS  AND   THERE  HAVE  BEEN  COMPLAINTS  THE  JOINT  BODY  HAS A  HISTORY  OF  NO       QUORUMS  WHEN  ITS  NEEDED.  

Posted by WTGA AM & FM at 11:18 AM

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