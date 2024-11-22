Friday, November 22, 2024

ADAMS CABIN 36 WEST TOTALLY INVOLVED

 THURSTON  FIRE  CHIEF  RICHARD  HICKMON   REPORTS  UNITS  RESPONDED  TO  A  FIRE  AT  THE  ADAMS  CABIN   IN  UPSON  COUNTY   NEAR  THE  POTATO  CREEK  BRIDGE  ON  36  WEST,  AROUND   5;30AM  FRIDAY  MORNING  BUT  IT  WAS  A  TOTAL  LOSS.  DICKSON  ADAMS  WHO  REPORTEDLY  LIVES  IN  THE  CABIN  SUFFERED  BURNS  TO  HIS  BACK  AND  WAS  TREATED  BY  AMERI-PRO  EMT'S  AT  THE  SCENE.


CHIEF  HICKMON  TOLD   101  NEWS ADAMS  WAS  PULLING  OUT  OF  THE  DRIVEWAY  WHEN  THURSTON  UNITS  ARRIVED--BUT  THE  PAVED  DRIVE-WAY   ABOUT  A  HALF-MILE  LONG   WAS  TOO  NARROW  FOR  FIRE  TRUCKS  TO  ACCESS  AND  THE  CABIN  WAS   DESTROYED .   THE  GA.   FORESTRY  UNIT  ALSO  RESPONDED.


UPSON  COUNTY  SHERIFF DAN  KILGORE  SAID  THE  STATE  FIRE  MARSHALL'S  OFFICE  WAS  NOTIFIED  AND  OPENED  AN  INVESTIGATION  INTO  THE  CAUSE  FRIDAY. CHIEF HICKMON  WARNED  OF  NARROW  DRIVEWAYS  LEADING  TO  RESIDENCES--FIRE  ENGINES  NEED  ROOM  TO  TRAVEL--HE  SAID.


THERE  ARE  LEAST  TWO  OTHER  HOUSES  DOWN  THE  DRIVEWAY--WTGA  WAS  TOLD. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:20 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)