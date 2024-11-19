BRIGHTMARK DRAWS A CROWD FOR BREAKFAST AT THOMASTON HARDWARE

BRIGHTMARK CIRCULARITY CENTER LLC CEO BOB POWELL AND STAFF HELD A BREAKFAST FOR LOCALS SATURDAY AT THOMASTON HARDWARE TO CORRESPOND WITH THE PUBLIC ABOUT THE PROPOSED PLASTICS PROJECT PLANNED AT THE BIZ-TECH PARK AT THE AIRPORT. BOB TOLD 101 NEWS THE PERMITTING PROCESS INVOLVING STATE AND FEDERAL AGENCIES IS JUST BEGINNING AND COULD TAKE SOME TIME BUT HE IS OPTIMISTIC ABOUT IT. THE THOMASTON-UPSON IDA HAS INDICATED SUPPORT WITH A REVENUE BOND OF ALMOST $1 BILLION WITH 200 HIGH PAYING JOBS BUT CHAIRMAN CHASE FALLIN SAYS THE COMPANY WILL HAVE ITS OWN FINANCING AND TAXPAYERS WILL NOT BE ON THE HOOK FOR FUNDING IN ANY WAY.
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