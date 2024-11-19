Tuesday, November 19, 2024

BRIGHTMARK DRAWS A CROWD FOR BREAKFAST AT THOMASTON HARDWARE

 BRIGHTMARK    CIRCULARITY  CENTER  LLC  CEO  BOB  POWELL  AND  STAFF  HELD  A   BREAKFAST    FOR  LOCALS  SATURDAY  AT  THOMASTON  HARDWARE      TO  CORRESPOND    WITH  THE  PUBLIC  ABOUT  THE PROPOSED  PLASTICS    PROJECT  PLANNED  AT  THE  BIZ-TECH  PARK  AT THE  AIRPORT. BOB  TOLD   101  NEWS  THE  PERMITTING PROCESS  INVOLVING  STATE  AND  FEDERAL  AGENCIES   IS  JUST  BEGINNING  AND  COULD  TAKE  SOME  TIME  BUT  HE IS  OPTIMISTIC   ABOUT   IT.  THE  THOMASTON-UPSON  IDA  HAS  INDICATED  SUPPORT  WITH  A  REVENUE  BOND OF  ALMOST  $1 BILLION   WITH   200  HIGH  PAYING JOBS  BUT  CHAIRMAN  CHASE  FALLIN  SAYS  THE  COMPANY  WILL  HAVE  ITS  OWN  FINANCING    AND  TAXPAYERS  WILL  NOT  BE  ON  THE HOOK  FOR    FUNDING   IN  ANY  WAY.  

Posted by WTGA AM & FM at 11:08 AM

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