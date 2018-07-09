THOMASTON MOTORIST KILLED IN POLICE CHASE

A THOMASTON MOTORIST WAS KILLED WHEN HE WRECKED ON THE YATESVILLE HIGHWAY DURING A POLICE CHASE FRIDAY AFTERNOON.
ACCORDING TO THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE—BEN JEFF ARD WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE E.R. AND A PASSENGER KYLE TURNER WAS TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER BY EMS.
DEPUTIES SAID ARD HAD OUTSTANDING WARRANTS FOR HABITUAL VIOLATOR AND PROBATION VIOLATION.
THOMASTON POLICE STARTED THE CHASE ON AVE. F. AND UPSON COUNTY S.O. AND THE GA. STATE PATROL GOT INVOLVED.
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