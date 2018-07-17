NEW ORGANIZATION T.U.L.L.

FALLOUT OVER THE PROPOSED SALE OF THE TRIANGLE PROPERTY AT SILVERTOWN HAS SPAWNED A NEW ORGANIZATION IN THOMASTON---TULL--THE THOMASTON UPSON LANDMARK LEGACY.
ACCORDING TO A PRESS RELEASE THE FOCUS IS TWO-FOLD THE INCREASE AWARENESS AND RECOGNITION OF THE SILVERTOWN NEIGHBORHOOD -- INCORPORATED IN 1929 AND 2ND TO PROTECT THE TRIANGLE AS THE ENTRYWAY TO THE NEIGHBORHOOD DEEDED AS A GIFT FROM THE BF GOODRICH COMPANY TO BENEFIT LOCAL CITIZENS.
TO JOIN PHONE ALISON UPHOLD AT 706-975-4046.
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