Tuesday, July 17, 2018

NEW ORGANIZATION T.U.L.L.

FALLOUT OVER THE PROPOSED SALE OF THE TRIANGLE PROPERTY AT SILVERTOWN HAS SPAWNED A NEW ORGANIZATION IN THOMASTON---TULL--THE THOMASTON UPSON LANDMARK LEGACY.

ACCORDING TO A PRESS RELEASE THE FOCUS IS TWO-FOLD THE INCREASE AWARENESS AND RECOGNITION OF THE SILVERTOWN NEIGHBORHOOD -- INCORPORATED IN 1929 AND 2ND TO PROTECT THE TRIANGLE AS THE ENTRYWAY TO THE NEIGHBORHOOD DEEDED AS A GIFT FROM THE BF GOODRICH COMPANY TO BENEFIT LOCAL CITIZENS.


TO JOIN PHONE ALISON UPHOLD AT 706-975-4046.
Posted by WTGA AM & FM at 5:17 PM

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