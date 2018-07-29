$10,000 REWARD FOR WOODBURY BANK ROBBERS

ACCORDING TO THE FBI ATLANTA FIELD OFFICE---UNITED BANK IS OFFERING A REWARD OF $10,000 FOR INFORMATION THAT LEADS TO THE ARREST AND CONVICTION OF TWO SUSPECTS STILL AT LARGE FROM A BANK ROBBERY IN WOODBURY, JUNE 28TH.
TWO ARE IN CUSTODY AFTER THEY ENTERED THE BANK WITH AN ASSAULT RIFLE AND HANDGUNS, FORCED EMPLOYEES TO THE GROUND AT GUNPOINT AND STOLE AN UNDISCLOSED AMOUNT OF MONEY.
THE 3RD AND POSSIBLY A 4TH SUSPECT—POSSIBLY DRIVING THE GET-A-WAY CAR—DESCRIBED AS A 2007 BLACK CHEVROLET IMPALA SS.
ANYONE WITH INFORMATION SHOULD CONTACT CRIME STOPPERS IN ATLANTA AT 404-577-TIPS.
No comments:
Post a Comment