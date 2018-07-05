SPALDING COUNTY OFFICER INVOLVED SHOOTING

THE GBI HAS IDENTIFIED THE MAN SHOT AND KILLED WEDNESDAY EVENING IN SPALDING COUNTY IN AN OFFICER-INVOLVED SHOOTING.
THE GBI WAS —BROUGHT-IN TO HANDLE THE INVESTIGATION AND IN A PRESS RELEASE --- SAID 35-YEAR OLD RYAN FORCE WAS INVOLVED IN A DOMESTIC INCIDENT AT 1928 BONNIE RIDGE DRIVE—AND SPALDING COUNTY DEPUTIES FOUND HIM IN FRONT OF THE RESIDENCE DAMAGING PROPERTY. DEPUTIES ATTEMPTED TO DE-ESCALATE THE SITUATION, NOWEVER, FORCE CONFRONTED LAWMEN WITH A SHOTGUN AND HE WAS SHOT AND KILLED BY A DEPUTY.
NO DEPUTIES WERE INJURED DURING THE INCIDENT.
THE GBI SAID IT WILL CONTINUE ITS INDEPENDENT INVESTIGATION, AND ONCE COMPLETE IT WILL BE TURNED OVER TO THE OFFICE OF DISTRICT ATTORNEY BEN COKER FOR REVIEW.
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