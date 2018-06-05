THOMASTON MAN SUSPECT IN INFANT'S DEATH IN ALA

A MAN FROM THOMASTON—SUSPECTED IN THE MURDER OF A 6-MONTH OLD BABY IN DOTHAN, ALABAMA—WAS SHOT AND CAPTURED EARLY MONDAY IN BRONSON, FLORIDA.
ACCORDING TO NEWS MEDIA IN DOTHAN—28 YEAR OLD CARLTON JAMES MATHIS WAS SHOT FOUR TIMES BY A SWAT TEAM MEMBER—WHEN HE THREATENED AN SUV DRIVER AT GUNPOINT AT A FLORIDA APARTMENT COMPLEX.
MATHIS OF GAINESVILLE, GA. IS RECOVERING IN A FLORIDA HOSPITAL AND THE INFANT'S MOTHER—AMANDA GAIL OAKS OF MURRAYVILLE, GA. IS ALSO A SUSPECT IN THE DEATH.
OFFICERS CONVERGED ON THE COUPLE AS THEY LEFT THE APARTMENT COMPLEX.
THE DECEASED BABY WAS FOUND WRAPPED IN A BLANKET IN A FREEZER AT A DOTHAN MOTEL ROOM AND AUTHORITIES SAY IT HAD BEEN THERE FOR 4 TO 5 DAYS.
SHERIFF DAN KILGORE TOLD ZOOM NEWS—MATHIS DID PRISON TIME FOR AN ARMED ROBBERY AT NORTHSIDE SHELL IN THOMASTON AROUND 2008. HE IS ALSO WANTED FOR A STICK-UP AT A GAS STATION IN GAINESVILLE LAST MONTH.
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