IN SPALDING CO. GEBHARDT GUILTY OF MURDER

IN SPALDING COUNTY TUESDAY AFTERNOON—A JURY FOUND FRANKIE GEBHARDT , 60 -- GUILTY ON ALL CHARGES FOR THE 1983 MURDER OF TIMOTHY COGGINS AND HE W AS SENTENCED TO LIFE IN PRISON PLUS 30 YEARS BY JUDGE FLETCHER SAMS.
THE JURY RETURNED THE GUILTY VERDICT SHORTLY BEFORE 3PM-- AND JUDGE SAMS IN SENTENCING SAID—HOPEFULLY, SIR YOU HAVE STABBED YOUR LAST VICTIM. ACCORDING TO GBI TESTIMONY AT TRIAL --- COGGINS WAS STABBED 30 TIMES BEFORE HE WAS DRAGGED BY A CHAIN BEHIND A TRUCK FOR SOCIALIZING WITH A WHITE WOMAN.
GEBHARDT'S BROTHER-IN-LAW, WILLIAM MOORE SR. IS ALSO CHARGED WITH COGGINS MURDER AND WILL GO TO TRIAL IN AUGUST IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT.
COGGINS FAMILY BROKE DOWN IN TEARS AFTER THE VERDICT WAS READ—THANKING THE COURT AND THE JURORS FOR FINALLY GETTING JUSTICE.
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