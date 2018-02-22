SCHOOL THREAT AN INTERNET HOAX

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID HIS OFFICE CONCLUDED AN INVESTIGATION INTO ALLEGED THREATS BY A WHITE MALE STUDENT AT UL HIGH WEDNESDAY AND FOUND THE THREATS WERE BASELESS.
THE STUDENT WAS INTERVIEWED ALONG WITH 15 CLASSMATES AND NO ONE COULD CONFIRM ANYTHING WAS SAID BY THE STUDENT WHO WAS CALLED-OUT BY NAME ON SOCIAL MEDIA AS MAKING THEATS.
THE SHERIFF SAID THERE WERE TWO OTHER INCIDENTS WEDNESDAY AND A 17 YEAR OLD HIGH SCHOOL STUDENT WILL BE CHARGED WITH DISRUPTION OF A PUBLIC SCHOOL FOR MENTIONING A GUN IN SOME CONTEXT.
ANOTHER MIDDLE SCHOOL STUDENT MADE SOME COMMENTS THAT GOT HIM IN TROUBLE.
SHERIFF KILGORE WARNS THE PUBLIC TO AVOID SOCIAL MEDIA POSTINGS THAT ARE NOT TRUE. HE SAID THE POSTINGS WEDNESDAY CAUSED A PANIC AND DISRUPTION IN THE SCHOOL SYSTEM AND COMMUNITY.
THE SHERIFF URGED PARENTS TO SPEAK WITH THEIR CHILDREN ABOUT MAKING COMMENTS THAT COULD GET THEM IN TROUBLE WITH THE SCHOOL ADMINISTRATION AND LAW ENFORCEMENT. IF YOU SEE OR HEAR SOMETHING—CONTACT SCHOOL OFFICIALS AND CALL 911 TO GET LAW OFFICERS INVOLVED. DO NOT POST ANYTHING ON SOCIAL MEDIA THAT COULD BE RUMOR OR FALSEHOOD—AS HAPPENED WEDNESDAY—THE SHERIFF CONCLUDED.
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