IDA PLEDGES TRIANGLE PROPERTY STATEMENT

THE CHAIR OF THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY—CARSON GLEATON SAYS THE IDA WILL HAVE A STATEMENT ON THE PROPOSED SALE OF THE TRIANGLE PROPERTY IN SILVERTOWN AT THE MARCH MEETING. SHE WAS RESPONDING TO A QUESTION FROM ZOOM RADIO NEWS AT THE CLOSE OF MONDAY'S FEBRUARY MEETING—HELD AT SOLUTIONS PEST CONTROL.
IDA EXECUTIVE DIRECTOR KYLE FLETCHER TOLD THE BOARD DURING THE MEETING—HER STATEMENT TO THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL LAST WEEK WAS AIMED AT EDUCATING THE PUBLIC ON THE ISSUES ON WHAT POTENTIALLY COULD BE A COMMERCIAL VENTURE AT THE SITE.
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