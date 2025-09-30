REPORT-BD OF EQUALIZATION TWO MEMBERS RESIGNED IN UPSON CO

AT THIS TIME I CANNOT ADDRESS ANY QUESTIONS REGARDING ANY BOARD OF EQUALIZATION MEMBER RESIGNATION.
THE CURRENT BOARD OF EQUALIZATION MEMBERS ARE WAYNE MOULTRIE, KEN MORGAN, AND JENNIFER HARRIS. JENNIFER HARRIS HAS TO COMPLETE HER TRAINING CERTIFICATION BEFORE SHE CAN HEAR APPEALS.
AT THIS TIME WE HAVE APPROXIMATLEY 450 APPEALS TO BE HEARD. THOSE APPEALS WILL BE RESCHEDULED AS SOON AS IS HUMANLY POSSIBLE.
WE WILL BE SUBMITTING APPLICATIONS TO THE GRAND JURY SOME TIME IN OCTOBER. IF ANYONE WOULD LIKE TO BECOME A MEMBER OF THE BOARD OF EQUALIZATION PLEASE CONTACT THE CLERK’S FOR AN APPLICATION.
Sincerely,
Teresa Meier
Clerk of Superior Court
Upson County, Georgia
