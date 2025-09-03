Wednesday, September 3, 2025

UPSON BOC HIRES NEW COUNTY MANAGER

 


ITS OFFICIAL , LONNIE  JOYCE,  CFO AND  ASSISTANT  CITY  MANAGER  FOR  THE  CITY  OF  THOMASTON  IS  THE  NEW  COUNTY  MANAGER  OF  UPSON COUNTY.  THE  BOARD  OF  COMMISSIONERS  MADE  IT OFFICIAL  AT    A   CALLED  MEETING, WEDNESDAY  MORNING.  LONNIE  TOLD  US  HIS  FIRST DAY  ON  THE  COUNTY  JOB  WILL  BE  OCTOBER  IST.  THE COMMISSIONERS  HAD  MADE  THE  DODGE  COUNTY  MANAGER  THEIR   LONE  FINALIST  FOR    THE  POST  BUT  THAT  DIDN'T  WORK  OUT  SO  JOYCE  WAS  RECENTLY  NAMED  LONE  FINALIST  AND  WAS  OFFICIALLY  HIRED  WEDNESDAY. UPSON  COUNTY  CFO  ALLEN  SALTER IS  ACTING  AS  INTERIM  COUNTY  MANAGER.

