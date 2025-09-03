UPSON BOC HIRES NEW COUNTY MANAGER

ITS OFFICIAL , LONNIE JOYCE, CFO AND ASSISTANT CITY MANAGER FOR THE CITY OF THOMASTON IS THE NEW COUNTY MANAGER OF UPSON COUNTY. THE BOARD OF COMMISSIONERS MADE IT OFFICIAL AT A CALLED MEETING, WEDNESDAY MORNING. LONNIE TOLD US HIS FIRST DAY ON THE COUNTY JOB WILL BE OCTOBER IST. THE COMMISSIONERS HAD MADE THE DODGE COUNTY MANAGER THEIR LONE FINALIST FOR THE POST BUT THAT DIDN'T WORK OUT SO JOYCE WAS RECENTLY NAMED LONE FINALIST AND WAS OFFICIALLY HIRED WEDNESDAY. UPSON COUNTY CFO ALLEN SALTER IS ACTING AS INTERIM COUNTY MANAGER.
