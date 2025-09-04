Thursday, September 4, 2025

UPSONIANS SCAMMED OUT OF $6000

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTS  TWO  UPSON  COUNTY  RESIDENTS  WERE SCAMMED  OUT  OF  $6000  IN  THE PAST  WEEK  FOR  TRICKS  ON  POSTING  BOND  BY  PHONE.  THE  CALLER  CLAIMS  A  FAMILY  MEMBER  HAS  BEEN  ARRESTED  AND  THE  INFORMATION IS   POSTED ONLINE  AT  THE  JAIL'S  WEBSITE  AS  REQUIRED--AN  ARREST  THAT  ACTUALLY  OCCURS.  THE  SCAMMER  THEN  USES  THE  JAIL  WEBSITE  INFO AND  SEARCHES  FOR  OPEN  SOURCE  PUBLIC INFO  ON  THE   INTERNET  TO I.D. FAMILY   MEMBERS  AND  REACHES  OUT  TO  THE INMATE'S  FAMILY  AND  PRETENDS  TO  BE  FROM  THE  S.O./JAIL OFFERING  TO  ASSIST  WITH  THE  BOND  PROCESS. THEY  HAVE  THE  ABILITY  TO  "SPOOF"  THE  NUMBER  AND  DIRECTS  THE  FAMILY  MEMBER  TO  USE  A  CASH  APP  TO  TRANSFER  THE  MONEY.


SHERIFF  KILGORE  SAYS  HIS  OFFICE  NEVER  USES  THIS  METHOD  TO  POST  BOND,  YOU  MUST  SHOW  UP  AT THE  OFFICE.  IF  YOU  GET  SUCH  A  CALL  HANG-UP  AND  CALL  THE  UPSON  COUNTY  SHERIFF'S OFFICE.

