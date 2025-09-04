UPSONIANS SCAMMED OUT OF $6000

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTS TWO UPSON COUNTY RESIDENTS WERE SCAMMED OUT OF $6000 IN THE PAST WEEK FOR TRICKS ON POSTING BOND BY PHONE. THE CALLER CLAIMS A FAMILY MEMBER HAS BEEN ARRESTED AND THE INFORMATION IS POSTED ONLINE AT THE JAIL'S WEBSITE AS REQUIRED--AN ARREST THAT ACTUALLY OCCURS. THE SCAMMER THEN USES THE JAIL WEBSITE INFO AND SEARCHES FOR OPEN SOURCE PUBLIC INFO ON THE INTERNET TO I.D. FAMILY MEMBERS AND REACHES OUT TO THE INMATE'S FAMILY AND PRETENDS TO BE FROM THE S.O./JAIL OFFERING TO ASSIST WITH THE BOND PROCESS. THEY HAVE THE ABILITY TO "SPOOF" THE NUMBER AND DIRECTS THE FAMILY MEMBER TO USE A CASH APP TO TRANSFER THE MONEY.
SHERIFF KILGORE SAYS HIS OFFICE NEVER USES THIS METHOD TO POST BOND, YOU MUST SHOW UP AT THE OFFICE. IF YOU GET SUCH A CALL HANG-UP AND CALL THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE.
