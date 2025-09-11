THOMASTON POST GSP INVESTIGATED A SERIOUS ACCIDENT

THE GA STATE PATROL HAS RELEASED THE ACCIDENT REPORT FROM A ONE VEHICLE ACCIDENT ON PEACHBELT ROAD TUESDAY. THE DRIVER OF A BMW SUV, ANGELA MARIE BOYCE OF PEACHBELT ROAD WAS LIFE-FLIGHTED TO GRADY MEMORIAL HOSPITAL. ACCORDING TO THE GSP THE VEHICLE WAS TRAVELING SOUTH ON PEACHBELT ROAD ATTEMPTING TO NEGOTIATE A CURVE WHEN IT APPARENTLY CROSSED THE CENTER LINE AND DRIFTED INTO THE NORTHBOUND LANE BEFORE LEAVING THE ROADWAY . IT TRAVELED ONTO THE EAST SHOULDER AND DROPPED DOWN AN EMBANKMENT AND BEGAN TO ROTATE COUNTER-CLOCKWISE. THE BMW TRAVELED SIDEWAYS DOWN THE EMBANKMENT AND BECAME AIRBORN ACROSS A DITCH, LANDED BACK ON THE EMBANKMENT AND BEGAN TO ROTATE CLOCKWISE. THE VEHICLE STRAIGHTENED ITS PATH OF TRAVEL BEFORE STRIKING TWO BOULDERS AND AFTER IMPACT IT ROTATED COUNTER-CLOCKWISE AND CAME TO REST ON THE EAST SHOULDER AGAINST A BOULDER.
