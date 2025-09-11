Thursday, September 11, 2025

THOMASTON POST GSP INVESTIGATED A SERIOUS ACCIDENT

 THE  GA  STATE  PATROL  HAS  RELEASED  THE  ACCIDENT  REPORT  FROM  A  ONE  VEHICLE  ACCIDENT  ON  PEACHBELT  ROAD  TUESDAY.  THE  DRIVER OF  A BMW  SUV, ANGELA  MARIE  BOYCE   OF  PEACHBELT  ROAD    WAS  LIFE-FLIGHTED  TO  GRADY  MEMORIAL   HOSPITAL.   ACCORDING  TO  THE  GSP  THE  VEHICLE  WAS TRAVELING  SOUTH  ON  PEACHBELT  ROAD ATTEMPTING  TO  NEGOTIATE  A  CURVE  WHEN  IT  APPARENTLY  CROSSED  THE  CENTER  LINE  AND  DRIFTED INTO  THE  NORTHBOUND  LANE  BEFORE  LEAVING THE  ROADWAY  .  IT  TRAVELED ONTO  THE  EAST  SHOULDER  AND  DROPPED  DOWN  AN   EMBANKMENT  AND  BEGAN  TO  ROTATE  COUNTER-CLOCKWISE.  THE  BMW TRAVELED  SIDEWAYS DOWN  THE  EMBANKMENT  AND  BECAME AIRBORN ACROSS  A  DITCH,  LANDED  BACK  ON  THE  EMBANKMENT  AND  BEGAN  TO  ROTATE CLOCKWISE.  THE  VEHICLE  STRAIGHTENED  ITS   PATH OF  TRAVEL  BEFORE  STRIKING  TWO BOULDERS  AND  AFTER  IMPACT  IT  ROTATED  COUNTER-CLOCKWISE  AND  CAME  TO  REST ON  THE  EAST  SHOULDER AGAINST  A  BOULDER. 

