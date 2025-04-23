Wednesday, April 23, 2025

UPSON BOC PUBLIC HEARING ON UPSCALE SERENITY SB

  DEVELOPERS  OF  THE PROPOSED  UPSCALE   SERENITY   LAKE  SUBDIVISION  ON  OLD  ALABAMA  ROAD  IN  WESTERN  UPSON  COUNTY  HUDDLED WITH   THEIR   GRIFFIN   ZONING  ATTORNEY  NEWTON  GALLOWAY  OUTSIDE  THE  GOVERNMENT  COMPLEX  AFTER  THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS  DECLINED  TO  REZONE  THE  266  ACRES   WITH  124  SINGLE  FAMILY  LOTS  BY  A   4-1  VOTE--TUESDAY.   THE  PLANNING  COMMISSION  ALSO  VOTED  UNANIMOUSLY  NOT  TO  RECOMMEND IT  TO  THE  BOC-BUT  PLANNING  DIRECTOR  DOUG  CURRIER RECOMMENDED  APPROVAL  WITH  CONDITIONS.  CHAIRMAN   DAN  BREU  MADE  A  MOTION  TO  APPROVE  BUT  IT  FAILED  TO  GET  A   2ND  AND  COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON   FOLLOWED  WITH   A    MOTION  THAT  PASSED. NEIGHBORS  WHO  SPOKE  AGAINST  WHAT  WOULD  BE  THE  LARGEST  SUBDIVISION  IN  COUNTY  HISTORY -- LOUDLY  APPLAUDED.  THE  COMMISSIONERS  HAD  SEVERAL  QUESTIONS  FOR    DEVELOPER  DAN  SPRINGETTI  ABOUT  WATER SERVICE  FOR  THE  SUBDIVISION--WHICH  COULD  BE  INDIVIDUAL  WELLS  FOR  EACH  HOUSEHOLD--HE  SAID.  AND  THE  COMMISSIONERS  QUESTIONED  IF   ADDED   CUSTOMERS  WOULD  AFFECT  WATER PRESSURE  IN  THE  AREA.


OVER  HALF A  DOZEN     SPOKE  AGAINST  THE  PLAN   INCLUDING  ANN  CAROL  DANIEL  WHO  OWNS  A  FAMILY  FARM  NEAR-BY,  WHO  COMPARED  HER   NEIGHBORHOOD  WITH   "MAYBERRY."




COMMISSIONER  ELLINGTON    WHO  SERVES  THE  DISTRICT   STATED  EARLY  IN  THE  MEETING--HIS  CONSTITUENTS  EXPECT  HIM  TO  REPRESENT  THEM  AND  HE  IS  COMMITTED  TO  DOING  IT.  LATER , STATING   OBJECTIONS    ELLINGTON  SAID  THE    PROPOSED  REZONING  FROM   A-R  TO  P-M   PLANNED MIXED  USE  IS  SPOT  ZONING AND  IT  DOES  NOT  JIVE  WITH  THE  COUNTY'S  COMPREHENSIVE  PLAN  AS  A   LOW  DENSITY  PROJECT. 



Posted by WTGA AM & FM at 11:16 AM

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