Monday, April 7, 2025

DAVE RECALLS WHEN FINALFOURSVILLE AND T-TOWN WERE TIGHT/IN THE PIPELINE

 ALTHOUGH  IT  SEEMS  THEY  BLEW  THROUGH  THOMASTON  LIKE  THE  NANCY  HANKS  IT  WAS  A  FRUITFUL  RELATIONSHOP  WHILE  IT  LASTED.  I  SPEAK  OF  BIG OIL  BEHEMOTH VALERO  OIL  OF  SAN  ANTONIO,  TEXAS   WHO    HAD  AN  INVESTMENT  AT A  PLANT  ON   36  EAST  FOR  A   TIME.  ITS  AN  INDUSTRY  I'LL  NEVER  FORGET  BECAUSE  THEY  CAME  BEARING  TOP  OF  THE  LINE  GOLF  SHIRTS  WITH  THEIR LOGO.  THEIR  PR   GUY  GAVE   ME  A  COUPLE  AND  I  REQUESTED  ANOTHER  AND  HE  OBLIGED.   NOW,  EVER  TIME  I  PASS  A  VALERO  GAS  STATION  I  GET  A  WARM  AND  FUZZY--YO  FILLER-UP  AT  MR.  BILL'S  ON SOUTH CHURCH.


YEARS PASSED  AND DUE  TO  SPOUSAL  OBLIGATION THERE   I  WAS  IN  SAN-AN-TONE   WITH  PRESS  CREDENTIALS  TO  DALLAS  COWBOYS   NFL   PRE-SEASON  CAMP AT  THE  ALAMO  DOME-  SITE OF  THIS  YEAR'S  FINAL  FOUR  . NOW , THE  ALAMO  DOME IS  NOT QUITE  AS  APPOINTED  AS  MOST  OF  THE OTHER  DOMES  AROUND  THE  COUNTRY, BUT  I  UNDERSTAND  THEY  HAVE  PAINTED  HER  UP  AND  PRIMED  HER  UP  FOR  THE FINALS OF  THE  MARCH MADNESS  AND  RUMORS  CONTINUE  THAT  AN  NFL  TEAM IS  HEADED  THERE.  I  GOT LUCKY--THE  ASSISTANT  EQUIPMENT  MANAGER  OF  THE  COWBOYS  HAD  PREVIOUSLY  WORKED  IN  COLLEGE  ATHLETICS  IN AUGUSTA  ,   KNEW  MY   MENTOR  IN  THE  BIZ,  BOBBY POPE  AD  AT MERCER--SO I  QUICKLY  HAD   THE  RUN OF  THE  PLACE.  JERRY  JONES  HAD  HELD  PRE-SEASON  DRILLS  IN  LA  FOR  YEARS,  BUT  WHEN  HOUSTON  GOT  AN  NFL  FRANCHISE  HE  MOVED  DRILLS  TO  SAN  ANTONE  TO   PROTECT   HIS  MARKET  SHARE  IN  TEXAS. WORD  WAS  HE  PAID  A  MILLION  DOLLARS  TO  PUT  DOWN      TIRE- TYPE  TURF  ON  THE  FLOOR OF  THE ALAMO  DOME JUST  FOR  PRESEASON  DRILLS.   


JERRY IS  A PERSONABLE-TYPE  HE  WILL  TALK WITH  ANYONE  ESPECIALLY  IF THEY  HAVE A  TAPE  RECORDER IN THEIR HAND  AND  WAS  DELIGHTED  TO  HEAR  THAT  THE  NEW  OWNER OF  THE  FALCONS  CONSIDERED HIM  AN NFL  OWNER    TO  EMULATE. DID YA  KNOW   OZZY  OSBOURNE  AND  BLACK  SABBATH  PLAYED  THE  TEXAS  CITY IN FEB.  OF  1982  AND  OZZY   LOST IT  AND  RELIEVED  HIMSELF  ON  A  MONUMENT  IN  FRONT OF  THE  ALAMO  AND  GOT  ARRESTED.  HE POSTED   BOND  AND  WAS  RELEASED  BUT   WAS   BANNED  FROM  THE CITY.  HE  RETURNED  YEARS  LATER,  APOLOGIZED,  AND  DONATED  $10,000  TO  THE  ORGANIZATION  THAT  PERSERVES  ALAMO  HISTORY.


THE  FINAL  FOUR  HAS  COME  A  LONG  WAY  SINCE  CBS  PROMOTED IT  INTO  MARCH  MADNESS.  EVEN  AN  OLE   SPORTS JUNKIE  LIKE  ME  WAS  NOT  EVEN  AWARE  THE  1982  COLLEGE  BASKETBALL  CHAMPIONSHIP  WAS BEING  PLAYED  IN  NEW  ORLEANS BETWEEN  NORTH  CAROLINA  AND  GEORGETOWN WHEN  ME   AND  MY   HOMIE  RICHARD  BLACK  DINED  AT CLYDE'S  GRILL  IN GEORGETOWN  ,D.C.  I  ALWAYS  TOOK  R.  BLACK  ALONG  WHEN  I  ATTENDED  THE  NATIONAL  BROADCASTING  CONVENTION--SOMETHING  ABOUT  A  BUDDY  PASS  AND  DELTA'S  LODGING  DISCOUNT. CLYDE'S  WAS  SET-UP  FOR  THE  GAME--A  ROW OF  CHAIRS  IN  A  BIG  CONFERENCE  ROOM  AND A   19  INCH  TV  TO  FOLLOW  THE  ACTION. IT  WAS  A GOOD  ONE -- DEAN  SMITH  WON 63-62  AND  DID  I  MENTION  THE  TAR  HEELS  HAD  A  FRESHMAN  NAMED MICHAEL JORDAN.DAVED 

Posted by WTGA AM & FM at 11:37 AM

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