THOMASTON P.D. K-9 UNIT NABS ESCAPEE

THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT K-9 UNIT TRACKED DOWN A FEMALE INMATE WHO ESCAPED FROM CITY COURT —TUESDAY—FOUND HER IN AN ABANDONED HOUSE AT GORDON AND SOUTH BETHEL.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID 35 YEAR OLD RHONDA BRADSHAW—FACING A RAP FOR SHOPLIFTING, MANAGED TO EXIT THE COURTROOM UNDETECTED AT THE GOVERNMENT COMPLEX DURING RECESS.
K-9 RYDER WAS DISPATCHED—PICKED-UP BRADSHAW'S TRAIL AND FOUND HER HIDING IN THE BACK OF THE RESIDENCE NEXT TO H & R BLOCK.
SHE FACES ADDITIONAL CHARGES—AND THE CHIEF HAS ORDERED AN INVESTIGATION INTO HOW SHE WAS ABLE TO ESCAPE.
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