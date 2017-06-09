SERVICES FOR LT. OXFORD

LT. ROBERT EUGENE OXFORD---A PIKE COUNTY AIRMAN WHO DIED IN A PLANE CRASH IN THE HIMALAYAN MOUNTAINS DURING WORLD WAR TWO IS LYING IN STATE AT MOODY-DANIEL FUNERAL HOME IN ZEBULON AND VISITATION IS SCHEDULED FRIDAY 5 TO 8PM AND SATURDAY 10AM TILL 4PM AT THE FUNERAL HOME.
A VIDEO OF THE RECOVERY OF LT. OXFORD'S REMAINS IN INDIA IS PRESENTED IN THE CHAPEL AND PHOTOS OF LT. OXFORD AND THE 7 OTHERS WHO PERISHED IN THE CRASH ARE DISPLAYED NEXT TO HIS CASKET—ALONG WITH A PHOTO OF —THE LATE SUSAN BROWN OF ZEBULON, HIS FUTURE BRIDE.
A MEMORIAL SERVICE IS SCHEDULED SUNDAY 2PM AT THE PIKE COUNTY SCHOOL AUDITORIUM WITH FULL MILITARY HONORS AT MAGNOLIA CEMETERY IN CONCORD. OFFICIATING—REV. BOB MCCOMBS, REV. JEFF OVERTON AND REV. BILL BARBER, SOLOIST KEITH JOHNSON.
TIM DANIEL TOLD US VINTAGE AIRCRAFT FROM THE CANDLER FIELD MUSEUM WILL DO A FLY-OVER AT THE CEMETERY SERVICE.
THE FUNERAL HOME HAS PROVIDED 700 YELLOW RIBBONS TO WELCOME HOME LT. OXFORD AND TIM SAYS THEY ARE DISPLAYED ALL OVER PIKE COUNTY.
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