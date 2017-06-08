D.A. COKER ANNOUNCES DAVID GIBSON GUILTY PLEA

ACCORDING TO BENJAMIN COKER, DISTRICT ATTORNEY OF THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT THURSDAY, A RETIRED CAPTAIN WITH THE SPALDING COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT, DAVID WAYNE GIBSON ENTERED A GUILTY PLEA TO TWO COUNTS OF VIOLATION OF OATH OF OFFICE AND WAS SENTENCED TO 10 YEARS, 3 TO SERVE IN PRISON.
GIBSON WAS INDICTED FOR MULTIPLE COUNTS OF SEXUAL HARRASSMENT OF FEMALE EMPLOYEES OF THE SPALDING S.O. DURING THE SERVICE OF SHERIFF WENDELL BEAM. THOSE FEMALES HAVE FILED AN EEOC LAW SUIT AGAINST GIBSON , FORMER SHERIFF BEAM AND THE COUNTY OF SPALDING SEEKING AT LEAST $8 MILLION IN DAMAGES. ONE NON-EMPLOYEE OF THE S.O. IS ALSO A PARTY TO THE LAW SUIT.
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