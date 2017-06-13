LIFE IN PRISON FOR RUBY KATE COURSEY

ACCORDING TO GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER—A THOMASTON WOMAN WILL SERVE LIFE IN PRISON FOR LEAVING HER EX-BOYFRIEND TO DIE OF HYPOTHERMIA IN A WOODED AREA IN UPSON COUNTY. 27 YEAR OLD RUBY KATE COURSEY ENTERED A GUILTY PLEA TUESDAY IN UPSON SUPERIOR COURT.
COURSEY HAS ADMITTED USING METH AND MARIJUANA WHEN SHE PUSHED 33 YEAR OLD TROYMAIN JOHNSON OF FT. VALLEY OUT OF THE CAR AND LEFT HIM TO DIE. JOHNSON WAS A PARAPLEGIC WHO REPORTEDLY ONLY HAD USE OF THREE FINGERS.
THE INCIDENT HAPPENED TUESDAY MARCH 14TH—BUT SHE WAITED TILL FRIDAY TO REPORT IT.
D.A. COKER SAID ACCORDING TO THE SENTENCE FROM JUDGE CHRIS EDWARDS—COURSEY MUST SERVE 30 YEARS OF HER SENENCE BEFORE SHE IS ELIGIBLE FOR PAROLE.
DURING THE GUILTY PLEA PROCEEDING—MS. COURSEY SOBBED THAT SHE REGRETED HER ACTIONS AND ASKED JOHNSON'S FAMILY TO FORGIVE HER.
PROSECUTOR COKER CREDITED COOPERATION BETWEEN HIS OFFICE, THE GBI, UPSON S.O. AND THOMASTON P.D. FOR THE QUICK RESOLUTION OF THE CASE.
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