IN UPSON CO. A DEER HUNTER HAS DIED

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE, A 70 YEAR OLD CALIFORNIA MAN DIED WHEN HE FELL OUT OF A DEER STAND AND PLUNGED 16 FEET TO THE GROUND AT 374 GORDON SCHOOL ROAD, OVER THE HOLIDAY WEEKEND.
THE BODY OF SHERRON JONES OF CARSON , CALIFORNIA WAS ORDERED TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY BY STATE D.N.R.
ACCORDING TO PROPERTY OWNER GLENN CHANEY, JONES VISITS HIM EVERY DEER SEASON AND HUNTS FOR TWO OR THREE WEEKS.
CHANEY HAD LEFT JONES IN THE DEER STAND NEAR DUSK TO GO TO HIS VEHICLE AND WENT BACK TO CHECK ON HIM WHEN HE DIDN'T SHOW UP.
HE FOUND JONES ON THE GROUND UNRESPONSIVE WITH HIS RIFLE NEAR-BY. THE DEER STAND HAD NO SIDE RAILING.
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