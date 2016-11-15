fFORMER TEACHER SENTENCED TO PRISON

A FORMER KINDERGARTEN TEACHER IN THE THOMASTON-UPSON COUNTY SCHOOLS ENTERED A GUILTY PLEA TO CHARGES OF CHILD MOLESTATION MONDAY AND WAS SENTENCED TO 15 YEARS—3 TO SERVE IN PRISON.
JENNIFER LYNN ROBINSON ADMITTED TO HAVING SEXUAL RELATIONS WITH A 14 YEAR OLD MALE—NOT HER STUDENT. AS PART OF THE SENTENCE FROM JUDGE TOMMY HANKINSON—MS. ROBINSON MUST REGISTERED AS A SEX OFFENDER AND SERVE 12 YEARS PROBATION AND PAY A $1500 FINE.
TWO OTHERS ENTERED A GUILTY PLEAS AND WERE SENTENCED TO FINE , PROBATION AND COMMUNITY SERVICE.
TROY M. PIPER—THEFT BY TAKING AND CONNIE CHARLES MCMILLAN—POSSESSION METH AND POSSESSION MARIJUANA LESS THAN AN OUNCE. MCMILLAN ALSO BANNED FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
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