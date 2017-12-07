THOMASTON'S CITY MANAGER SEEKS GUIDELINES

AT TUESDAY'S MEETING----THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON ASKED THE MAYOR AND COUNCIL FOR SOME GUIDELINES ON FREE ALCOHOL AS A HOSPITALITY GESTURE BY A RETAIL BUSINESS .
LAST WEEK HE DISPATCHED CODE ENFORCEMENT OFFICER BOBBY ELLINGTON TO A DOWNTOWN BUSINESS—RESCUE ME MARKET—TO STOP IT FROM SERVING FREE SAMPLES OF GA. CRAFT BEER AND GA. WINE -- AT A FARM TO TABLE HOLIDAY EVENT. THE OWNERS SAY NONE WAS SERVED .
TURNS OUT—CITY HALL HAS NOTHING ON THE BOOKS AGAINST IT—AND COUNCIL ATTORNEY JOEL BENTLEY SAYS STATE LAW IS VAGUE AND NOT WELL DEVELOPED.
THE MAYOR AND COUNCIL DIRECTED THE MANAGER, ATTORNEY AND SOLICITOR MARK IRVIN TO COME-UP WITH SOME REGULATIONS TO LIMIT FREQUENCY.
THERE WAS TALK OF A $25 PERMIT THAT WOULD ALLOW A RETAIL BUSINESS WITHOUT AN ALCOHOL LICENSE TO SERVE IT FREE ONCE OR TWICE A YEAR.
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