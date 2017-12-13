A NEW SIT DOWN RESTAURANT FOR THOMASTON?

AN ATLANTA DEVELOPER SUBMITTED THE ONLY BID TO THE CITY OF THOMASTON FOR THE TRIANGLE OF PROPERTY AT THE CORNER OF WEST GOODRICH AVE. AND U.S. 19—HALF A MILLION DOLLARS.
THE UPSON BEACON REPORTS---CHARLES MIXON/ROB BEAUCHAMP PROPERITIES OF ATLANTA PROPOSE A SIT DOWN RESTAURANT AT THE SITE.
FOR IT TO WORK—CITY HALL WOULD HAVE TO CLOSE PARK DRIVE—AND THE 1.179 ACRES MUST BE REZONED COMMERIAL AND COULD BE COMBINED WITH THE ROGERS PROPERTY THAT FRONTS ON PARK DRIVE. CITY OF THOMASTON GOT THE PROPERTY IN AN EXCHANGE WITH THE BF GOODRICH COMPANY YEARS AGO.
KAY HIGHTOWER—CHAIR OF THE GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK COMMITTEE —EXPRESSED RESERVATIONS ABOUT SELLING THE TRACT AT A RECENT MEETING---INSTEAD SUGGESTING IT REMAIN A GREEN SPACE ENTRANCE TO THE PARK.
CITY OFFICIALS TOLD HER THE INTENT IN SELLING THE SITE IS TO PROMOTE COMMERCIAL GROWTH—THE HIGHEST AND BEST USE FOR THE SITE.
THE ITEM IS EXPECTED TO BE ON NEXT TUESDAY'S CITY COUNCIL AGENDA.
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