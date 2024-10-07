Monday, October 7, 2024

UPSON CO DONATES OVER $200,000 IN GOODS TO HELENE VICTIMS

 FORMER UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  RUSTY  BLACKSTON   TOLD  101  NEWS   VOLUNTEERS  DELIVERED  OVER   $200,000  WORTH OF  RELIEF  SUPPLIES  TO  HELENE  VICTIMS  IN  ECHOLS  COUNTY  IN  SOUTH  GEORGIA ,  SUNDAY-- COLLECTED  FROM  A    53  FOOT  TRAILER    THAT  HAD  BEEN  PARKED  AT  THOMASTON  WAL MART.  RUSTY  SAID  THE  TRAILER  WAS   90% FULL  AND  A  FARMER IN  STATENVILLE,GA.  VOLUNTEERED  HIS  MIGRANT  LABOR  TO  UNLOAD  IT.


THE  ECHOLS COUNTY  SHERIFF WAS  INVOLVED  IN  THE  EFFORT  IN  A  COUNTY  WHERE    MANY   SECTIONS    ARE  STILL WITHOUT  POWER -- BUT  POWER  CREWS  WERE  EVERYWHERE  AT  WORK.    ONE  LADY  WHO  FINALLY  GOT  POWER  TOLD  RUSTY  SHE   GOT  HER      FIRST  HOT  BATH  IN   9  DAYS.  HE DESCRIBED  THE  DEVASTATION TO  THAT  AREA   AS  UNBELIEVABLE.


RUSTY  WENT  ON  TO  THANK  ALL  THE  THOMASTON  CHURCHES,  VOLUNTEERS,  AND THOSE  WHO  DONATED  SUPPLIES.

Posted by WTGA AM & FM at 1:06 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)