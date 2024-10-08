Tuesday, October 8, 2024

GSP INVESTIGATING PEDESTRIAN FATALITY IN THOMASTON

 ACCORDING  TO  POST  26  GA.  STATE PATROL  THE  FEMALE  PEDESTRIAN  FATALITY  SUNDAY NIGHT  ON  TRIUNE  MILL  ROAD   IN  THOMASTON   WAS   30-YEAR OLD  MELISSA  HILL OF  274  TRIUNE  AVE.  A   ONE-YEAR  OLD  CHILD  WALKING  WITH  HER  WAS  INJURED  AND  LIFE FLIGHTED  TO  ARTHUR  BLANK  CHILDREN'S  HOSPITAL OF  ATLANTA  AND  IS  LISTED  IN  STABLE  CONDITION.


SGT. NATHAN  TRUITT, GSP , TOLD   101  NEWS  THE  MOTORIST  WAS  DAVID  ANDERSON  OF  TRIUNE  MILL  ROAD   DRIVING    A   2013  JEEP PATRIOT  SPORT  SUV. SGT. TRUITT  SAID   MS.  HILL  AND  THE  CHILD  WERE  THREE  FEET  IN  THE   ROADWAY  WALKING  IN  THE  SAME  DIRECTION  AS  THE VEHICLE,  NEAR   DALLAS  DRIVE AT 10.42 PM.  HE  SAID  THE  INVESTIGATION  CONTINUES,  BUT  AT  THIS  TIME  NO  CHARGES  HAVE  BEEN  FILED  AGAINST  THE  DRIVER. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:14 PM

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