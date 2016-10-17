Monday, October 17, 2016

FORMER UPSONIAN DIES IN COLUMBUS AUTO CRASH

ACCORDING TO COLUMBUS POLICE, AN UPSON COUNTY NATIVE DIED IN A CAR CRASH EARLY SUNDAY ON 1-185 NEAR THE AIRPORT EXIT.

24 YEAR OLD MAGHANN SMITH OF LAGRANGE WAS KILLED WHEN A NISSAN CROSSED OVER THE MEDIAN AND STRUCK A KIA SOUL. MS. SMITH WAS ONE OF THREE PASSENGERS IN THE BACK SEAT OF THE KIA.

5 TO 9 PEOPLE WERE INJURED IN THE WRECK.

FRIENDS TOLD ZOOM NEWS, MS. SMITH WAS RETURNING HOME WITH FRIENDS AFTER AN EVENING OUT CLEBRATING HER UPCOMING MARRIAGE SCHEDULED THIS WEEK.


FLETCHER-DAY FUNERAL HOME IN CHARGE OF ARRANGEMENTS.
Posted by WTGA AM & FM at 5:28 PM

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