FORMER UPSONIAN DIES IN COLUMBUS AUTO CRASH

ACCORDING TO COLUMBUS POLICE, AN UPSON COUNTY NATIVE DIED IN A CAR CRASH EARLY SUNDAY ON 1-185 NEAR THE AIRPORT EXIT.
24 YEAR OLD MAGHANN SMITH OF LAGRANGE WAS KILLED WHEN A NISSAN CROSSED OVER THE MEDIAN AND STRUCK A KIA SOUL. MS. SMITH WAS ONE OF THREE PASSENGERS IN THE BACK SEAT OF THE KIA.
5 TO 9 PEOPLE WERE INJURED IN THE WRECK.
FRIENDS TOLD ZOOM NEWS, MS. SMITH WAS RETURNING HOME WITH FRIENDS AFTER AN EVENING OUT CLEBRATING HER UPCOMING MARRIAGE SCHEDULED THIS WEEK.
FLETCHER-DAY FUNERAL HOME IN CHARGE OF ARRANGEMENTS.
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