A 4TH VICTIM IN A HENRY COUNTY SHOOTING

4TH YOUNG PERSON HAS DIED AS THE RESULT OF A SHOOTING EARLY THURSDAY IN HENRY COUNTY.
DESTINY OLINGER, IN HER 20'S WAS LIFE FLIGHTED TO GRADY HOSPITAL AFTER THE SHOOTING ON MOCCASIN GAP ROAD NEAR JACKSON—AND SHE DIED SUNDAY.
20 YEAR OLD SOPHIA BULLARD OF THOMASTON, MATTEW HICKS AND KEITH GIBSON WERE THE OTHERS SHOT AND KILLED.
HENRY COUNTY POLICE SAY ALL THE VICTIMS WERE SHOT IN THE HEAD AT CLOSE RANGE AFTER SOME TYPE OF ARGUMENT.
TWO ARE CHARGED WITH MURDER---JACOB KOSKY AND MATTEW BAKER JR. BOTH OF MCDONOUGH.
ITS BEING CALLED THE BON FIRE MURDERS—BECAUSE THE YOUTHS TOLD PARENTS THEY WERE GOING TO A BON-FIRE.
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