THOMASTON MAYOR AND COUNCIL PLANNING RETREAT SEPT. 22, 23

THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL WILL HOLD A PLANNING RETREAT AT THE MOUNTAIN CREEK INN CONFERENCE CENTER AT CALLAWAY GARDENS THURSDAY NOON TO 5 AND FRIDAY 8AM TILL 12 NOON.
SINCE THE ECONMY CRASHED LOCAL GOVERNMENTS HAVE NOT BEEN LEAVING TOWN FOR RETREATS, BUT CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID ITS HIS IDEA TO ELIMINATE ALL THE DISTRACTIONS AND JUST CONCENTRATE ON CITY BUSINESS.
AT TUESDAY'S MEETING COUNCILMAN DON GREATHOUSE SAID HE HAS A CONFLICT AND CAN'T ATTEND.
THE CITY MANAGER SAID THE AGENDA WILL INCLUDE A STREET RESURFACING REPORT FROM THE ENGINEERING FIRM OF VAUGHN AND MELTON—THEY HAVE RATED OVER 200 CITY STREETS BASED ON THEIR NEED FOR RESURFACING. ALSO A REPORT FROM THE CITY'S ENGINEER ON WATER AND SEWER AND STORM WATER PROJECTS.
THE OUTING SHOULD COST 3 TO $4000—ACCORDING TO MANAGER THOMPSON .
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