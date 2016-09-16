FOUR PERSONS FROM THOMASTON INJURED IN A LAMAR COUNTY WRECK

FORSYTH POST GA. STATE PATROL HAS RELEASED THE NAMES OF SIX PERSONS INJURED IN A HEAD-ON CRASH WITH AN 18 WHEELER ON HIGHWAY 36 AT BERRY ROAD—WEDNESDAY MORNING IN LAMAR COUNTY . A THOMASTON WOMAN DRIVING A FORD ESCORT HAD TO BE FREED FROM THE WRECKAGE WITH THE JAWS OF LIFE—MONESHA LASHON HOWELL, AGE 19. BARNESVILLE DOT COM REPORTED SHE SUFFERED CRUSHING INJURIES TO HER LOWER EXTREMITIES.
MS. HOWELL AND HER THREE PASSENGERS WERE TRANSPORTED TO THE MACON MEDICAL CENTER—33 YEAR OLD MASONDA HOWELL OF THOMASTON, REN'YLA WALKER AN INFANT AND 2 YEAR OLD KING WALKER OF THOMASTON.
THE TRUCK DRIVER—ANTION THOMAS, AGE 45 OF HEP-ZA-BA, GA. AND THE DRIVER OF A PONTIAC GRAND AM—24 YEAR OLD JAY-MONTE ANTAWAN MYRICK OF BARNESVILLE WERE TRANSPORTED TO URMC FOR MEDICAL TREATMENT.
A PASSENGER IN THE GRAND AM—DON DARIUIS HOOD, AGE 30 OF CULLODEN WAS UNHURT.
THE GSP SAID THE ACCIDENT REPORT IS INCOMPLETE—BUT WITNESSES SAID MS. HOWELL PULLED AROUND A VEHICLE TURNING INTO BERRY ROAD AND WAS STRUCK HEAD-ON BY THE BIG RIG—WHICH THEN HIT THE PONTIAC GRAND AM.
THE WRECK CLOSED HIGHWAY 36 FOR THREE HOURS.
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