FEMALE EMPLOYEE OF TRANS WASTE LIFEFLIGHTED TO MACON HOSPITAL

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE—AN EMPLOYEE OF THE TRANS WASTE GARBAGE FACILITY AT 2616 WAYMANVILLE ROAD—WAS LIFE-FLIGHTED TO A MACON HOSPITAL AFTER SHE WAS TRAPPED BETWEEN HER SUV AND A BIG CAT LOADER.
THE VICTIM—28 YEAR OLD MELISSA L. SANDERS OF WILLIAMSON, GA. HAD PULLED UP BEHIND THE LOADER TO OFFLOAD SOME TRASH AND THE DRIVER---JIMMY RAY HARRIS AGE 29 OF HENDRICKS CHURCH ROAD DID NOT SEE HER—WHEN HE BACKED-UP.
THE LIFTGATE TO THE LOADER CAME DOWN ON TOP OF MS. SANDERS.
THE DRIVER SAID HE HEARD THE SOUND OF CRUSHING METAL AND CHECKED TO SEE WHAT WAS GOING ON —HE PUSHED THE CHEVY TAHOE BACKWARDS ABOUT 7 FEET.
No comments:
Post a Comment