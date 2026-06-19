TORNADO WARNING ISSUED FOR UPSON CO/ MERIWETHER CO THURSDAY

THE NATIONAL WEATHER SERVICE ISSUED A TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN UPSON AND MERIWETHER COUNTIES THURSDAY AT 6;34PM UNTIL 7PM. EMERGENCY SIRENS WERE DISCHARGED IN UPSON COUNTY. AT 7;42PM TORNADO WARNING EXTENDED UNTIL 8;15 FOR SOUTH WESTERN UPSON COUNTY NEAR THE SALEM COMMUNITY. PASTOR MAURICE RAINES OF SALEM BAPTIST CHURCH TOLD 101 NEWS FRIDAY MORNING THERE WERE NO REPORTS OF A TORNADO TOUCHDOWN OR DAMAGE IN HIS COMMUNITY--ONLY ABOUT 8 MINUTES OF 45 MILE PER HOUR WINDS.
THERE WAS A REPORT OF STRAIGHT LINE WINDS OF 60 MILES PER HOUR IN THE MILNER, GA. AREA.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTED A TREE FELL ON A CAR ON PO BIDDY ROAD AND THERE WAS ALSO A WRECK ON HANNAH'S MILL ROAD. THE GSP IS INVESTIGATING BOTH ACCIDENTS.
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