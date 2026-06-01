PEANUT ADOPTED OUT BY UPSON ANIMAL CONTROL

PEANUT THE LABRADOODLE HAS BEEN ADOPTED OUT BY THE UPSON COUNTY ANIMAL SHELTER BUT HIS FORMER OWNER WANTS IT BACK--AND NOW REPORTS LAWYERS ARE GETTING INVOLVED. THE OWNER REPORTEDLY WENT ON A CRUISE--LEFT PEANUT WITH HIS GRANDMOTHER BUT IT GOT LOOSE AND PICKED-UP BY UPSON ANIMAL CONTROL-- PUT UP FOR ADOPTION AND PEANUT WAS ADOPTED-OUT MONDAY MORNING. THE OWNER SAID HE RETURNED FROM MIAMI SUNDAY AND TRIED TO CONTACT THE ANIMAL SHELTER BUT IT WAS CLOSED--AND HE LEARNED MONDAY PEANUT HAS A NEW HOME AND THE NEW OWNER REPORTEDLY WANTS TO KEEP THE PET.
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