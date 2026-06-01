Monday, June 1, 2026

PEANUT ADOPTED OUT BY UPSON ANIMAL CONTROL

 PEANUT  THE  LABRADOODLE  HAS  BEEN  ADOPTED  OUT  BY  THE  UPSON COUNTY  ANIMAL  SHELTER  BUT  HIS  FORMER OWNER  WANTS  IT  BACK--AND NOW  REPORTS  LAWYERS  ARE  GETTING  INVOLVED.   THE  OWNER  REPORTEDLY  WENT ON  A  CRUISE--LEFT  PEANUT  WITH  HIS  GRANDMOTHER  BUT  IT  GOT  LOOSE  AND  PICKED-UP  BY  UPSON  ANIMAL  CONTROL-- PUT    UP  FOR  ADOPTION  AND  PEANUT  WAS  ADOPTED-OUT   MONDAY    MORNING.  THE OWNER  SAID  HE  RETURNED  FROM MIAMI  SUNDAY  AND  TRIED  TO  CONTACT  THE  ANIMAL  SHELTER  BUT  IT   WAS  CLOSED--AND  HE  LEARNED  MONDAY   PEANUT   HAS  A  NEW  HOME  AND  THE NEW  OWNER  REPORTEDLY  WANTS  TO  KEEP  THE  PET. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:19 PM

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