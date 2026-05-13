UPSON SO, TPD RESPONDS TO FIGHT AT CIVIC CENTER

THE UPSON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT ASSISTED BY THOMASTON POLICE ARRESTED TWO T-BALL COACHES TUESDAY EVENING FOR FIGHTING AT THE CIVIC CENTER T-BALL FIELD. ACCORDING TO THE S.O. REPORT 33 YEAR OLD JACOB JACKSON WAINWRIGHT WHO IS WHITE AND 39 YEAR OLD JESSE A. GARMON WHO IS BLACK CHARGED AT EACH OTHER AND GARMON TOLD THE SO IT WAS OVER RACIAL COMMENTS. DEPUTY DINASIS WALKER WAS WORKING SECURITY AND SEPERATED THE TWO INDIVIDUALS. BOTH WAINWRIGHT AND GARMON CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT. IN THE SO REPORT WAINWRIGHT STATED GARMON PUSHED HIM IN THE FACE AND THAT'S WHEN THE ARGUMENT STARTED. BOTH WERE BOOKED AT THE UPSON COUNTY JAIL FOR DISORDERLY CONDUCT.
THE REPORT SAID PARENTS BEGAN TO STORM THE FIELD WHEN THE DISAGREEMENT STARTED.
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