Wednesday, May 13, 2026

UPSON SO, TPD RESPONDS TO FIGHT AT CIVIC CENTER

 THE  UPSON  COUNTY  SHERIFF'S  DEPARTMENT  ASSISTED  BY  THOMASTON   POLICE  ARRESTED  TWO  T-BALL  COACHES  TUESDAY  EVENING  FOR  FIGHTING  AT   THE   CIVIC  CENTER   T-BALL FIELD.    ACCORDING  TO  THE  S.O.  REPORT 33  YEAR  OLD  JACOB  JACKSON  WAINWRIGHT    WHO  IS  WHITE   AND 39  YEAR  OLD  JESSE  A.  GARMON  WHO  IS  BLACK  CHARGED  AT  EACH  OTHER  AND  GARMON  TOLD  THE  SO      IT  WAS  OVER  RACIAL  COMMENTS.  DEPUTY  DINASIS  WALKER  WAS  WORKING  SECURITY  AND  SEPERATED  THE  TWO  INDIVIDUALS.  BOTH  WAINWRIGHT  AND  GARMON  CHARGED WITH  DISORDERLY  CONDUCT.  IN  THE  SO  REPORT  WAINWRIGHT  STATED  GARMON  PUSHED   HIM  IN  THE  FACE AND  THAT'S  WHEN  THE  ARGUMENT  STARTED.  BOTH  WERE  BOOKED  AT  THE  UPSON  COUNTY  JAIL  FOR  DISORDERLY  CONDUCT.


THE  REPORT  SAID  PARENTS  BEGAN  TO  STORM  THE FIELD  WHEN  THE  DISAGREEMENT  STARTED.

Posted by WTGA AM & FM at 11:39 AM

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