HAS UPSON BOC HIRED A NEW PLANNING CHIEF?

ACCORDING TO PIKE COUNTY TIMES. COM, PIKE'S PLANNING AND ZONING DIRECTOR JEREMY GILBERT SUBMITTED HIS RESIGNATION TO THE COUNTY COMMISSIONERS AT A CALLED MEETING MARCH 13,2026. HE TOLD THE PIKE BOC HIS LAST DAY WILL THE APRIL 3,2026. JEREMY HAD SERVED FOR 5 YEARS AND IN A LETTER TO THE BOARD SAID HE DID NOT TAKE HIS RESIGNATION, LIGHTLY. UPSON COUNTY CURRENTLY HAS A VACANCY IN THAT OFFICE AND JEREMY REPORTEDLY ATTENDED THE MARCH MEETING OF THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION AND WAS OBSERVED IN THE GOVERNMENT COMPLEX DURING THE COMMISSIONERS EXECUTIVE SESSION, TUESDAY.
101 NEWS HAS REACHED OUT TO UPSON BOC CHAIRMAN DAN BRUE FOR CONFIRMATION ON A HIRING FOR P&Z DIRECTOR BUT WE HAVE NOT HEARD BACK.
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