Saturday, March 14, 2026

HAS UPSON BOC HIRED A NEW PLANNING CHIEF?

ACCORDING  TO  PIKE  COUNTY  TIMES.  COM,  PIKE'S  PLANNING  AND  ZONING  DIRECTOR  JEREMY GILBERT  SUBMITTED  HIS  RESIGNATION  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  AT A  CALLED  MEETING  MARCH 13,2026.  HE  TOLD  THE  PIKE  BOC  HIS  LAST  DAY  WILL  THE  APRIL  3,2026.  JEREMY HAD  SERVED  FOR   5  YEARS  AND  IN  A LETTER  TO  THE  BOARD  SAID  HE  DID NOT  TAKE  HIS  RESIGNATION, LIGHTLY.  UPSON  COUNTY  CURRENTLY  HAS  A  VACANCY   IN  THAT   OFFICE   AND  JEREMY  REPORTEDLY   ATTENDED  THE  MARCH  MEETING  OF   THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION   AND  WAS  OBSERVED  IN  THE  GOVERNMENT  COMPLEX  DURING  THE  COMMISSIONERS  EXECUTIVE  SESSION,  TUESDAY. 


101  NEWS  HAS  REACHED  OUT  TO  UPSON  BOC  CHAIRMAN  DAN  BRUE  FOR  CONFIRMATION  ON  A   HIRING  FOR  P&Z   DIRECTOR  BUT  WE  HAVE  NOT  HEARD  BACK. 

Posted by WTGA AM & FM at 2:21 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)