SERIOUS ACCIDENT IN THOMASTON SATURDAY 2/7/26

 THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  HAD  TO  EXTRICATE  A  COUPLE  FROM  A  BIG  SUV  AFTER  A  TWO  VEHICLE  ACCIDENT SATURDAY--AT  EAST GORDON  AND  SOUTH  BETHEL--ACCORDING  TO  THOMASTON  POLICE.    A  PASSENGER- JACKIE CHAMBERS OF MALLORY  STREET  WAS  LIFE FLIGHTED TO  A  MACON  TRAMA  CENTER  WITH  A  SERIOUS  NECK  INJURY--HER  HUSBAND  THE  DRIVER  OF  THE  TOYOTA  HIGHLANDER   JAMES  CHAMBERS OF  MALLORY  STREET POSSIBLY  HAD  TWO  BROKEN  ARMS  AND  WAS  TRANSPORTED  TO  MACON  BY  AMBULANCE.


THE  MOTORIST  WHO  APPARENTLY  CAUSED  THE  ACCIDENT  BY  SPEEDING  AND    DRINKING  AND  DRIVING   FLED  THE  SCENE  WAS    LATER  ARRESTED--33  YEAR  OLD  SAMUAL  HOLMES   OF  GRIFFIN--WHO  WAS DRIVING  A  PICK-UP.  HIS  WIFE  TOLD  POLICE--HOLMES  HAD  BEEN  HAVING  A MENTAL HEALTH  CRISIS  AND  HAD   TURNED TO  ALCOHOL.  THOMASTON  POLICE  TURNED  THE  INVESTIGATION  TO  THE  GA.  STATE PATROL. 


THOMASTON POLICE  AND  FIRE  RESPONDED  TO  ANOTHER  TWO  VEHICLE  ACCIDENT    FRIDAY    AT  WEST GORDON  AND  SOUTH  GREEN--  INTERSECTION  -AND  A  FEMALE  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  WITH  INJURIES  BY  EMS. 

