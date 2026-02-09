SERIOUS ACCIDENT IN THOMASTON SATURDAY 2/7/26

THOMASTON FIRE DEPARTMENT HAD TO EXTRICATE A COUPLE FROM A BIG SUV AFTER A TWO VEHICLE ACCIDENT SATURDAY--AT EAST GORDON AND SOUTH BETHEL--ACCORDING TO THOMASTON POLICE. A PASSENGER- JACKIE CHAMBERS OF MALLORY STREET WAS LIFE FLIGHTED TO A MACON TRAMA CENTER WITH A SERIOUS NECK INJURY--HER HUSBAND THE DRIVER OF THE TOYOTA HIGHLANDER JAMES CHAMBERS OF MALLORY STREET POSSIBLY HAD TWO BROKEN ARMS AND WAS TRANSPORTED TO MACON BY AMBULANCE.
THE MOTORIST WHO APPARENTLY CAUSED THE ACCIDENT BY SPEEDING AND DRINKING AND DRIVING FLED THE SCENE WAS LATER ARRESTED--33 YEAR OLD SAMUAL HOLMES OF GRIFFIN--WHO WAS DRIVING A PICK-UP. HIS WIFE TOLD POLICE--HOLMES HAD BEEN HAVING A MENTAL HEALTH CRISIS AND HAD TURNED TO ALCOHOL. THOMASTON POLICE TURNED THE INVESTIGATION TO THE GA. STATE PATROL.
THOMASTON POLICE AND FIRE RESPONDED TO ANOTHER TWO VEHICLE ACCIDENT FRIDAY AT WEST GORDON AND SOUTH GREEN-- INTERSECTION -AND A FEMALE WAS TRANSPORTED TO THE E.R. WITH INJURIES BY EMS.
