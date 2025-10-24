Friday, October 24, 2025

PEDESTRIAN KILLED IN THOMASTON

POST  26  GA  STATE  PATROL-THOMASTON  REPORTS  A    69-YEAR  OLD    FEMALE  PEDESTRIAN  WAS  KILLED  ON   19  NORTH   NEAR  JEFF  DAVIS  ROAD  INTERSECTION   THURSDAY  AROUND  7;30PM.  THE  GSP  SAID  THE  DRIVER   OF  A CHEVROLET  SUBURBAN   HAD  THE  GREEN  LIGHT  AND   TRIED  TO  AVOID  THE  CAUCASIAN   WOMAN  CROSSING  THE  ROAD  BY  APPLYING  BRAKES  AND  VEERING  TO   THE  RIGHT  BUT  WAS   UNSUCCESSFUL. DEPUTY  CORONER  HUNTER  STUBBS  SAID  THE  FEMALE  WAS  WEARING  ALL  BLACK  AND  STEPPED  OFF  THE SIDEWALK  INTO  THE      NORTHBOUND LANES    NEAR  MARK'S  AUTO  AND  WAS  PRONOUNCED  DEAD  AT  THE  SCENE.  

