PEDESTRIAN KILLED IN THOMASTON

POST 26 GA STATE PATROL-THOMASTON REPORTS A 69-YEAR OLD FEMALE PEDESTRIAN WAS KILLED ON 19 NORTH NEAR JEFF DAVIS ROAD INTERSECTION THURSDAY AROUND 7;30PM. THE GSP SAID THE DRIVER OF A CHEVROLET SUBURBAN HAD THE GREEN LIGHT AND TRIED TO AVOID THE CAUCASIAN WOMAN CROSSING THE ROAD BY APPLYING BRAKES AND VEERING TO THE RIGHT BUT WAS UNSUCCESSFUL. DEPUTY CORONER HUNTER STUBBS SAID THE FEMALE WAS WEARING ALL BLACK AND STEPPED OFF THE SIDEWALK INTO THE NORTHBOUND LANES NEAR MARK'S AUTO AND WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
No comments:
Post a Comment