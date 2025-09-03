FLOST WILL NOT BE ON THE NOVEMBER BALLOT IN UPSON CO.

UPSON COUNTY VOTERS WILL APPARENTLY NOT GET AN OPPORUNITY TO VOTE FOR A FLOST PROPERTY TAX RELIEF MEASURE THIS NOVEMBER AFTER THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS AND THOMASTON CITY COUNCIL COULD NOT AGREE ON HOW TO SPLIT THE $5 MILLION PRIZE. THE COMMISSIONERS AND COUNCIL WENT BACK AND FORTH FOR ALMOST 3 HOURS WEDNESDAY DURING A NEGOTIATION THAT WENT NOWHERE. THE COMMISSIONERS STUCK BY THEIR ORIGINATION OFFER OF A 74-26% SPLIT WHILE COUNCIL BENT JUST A LITTLE AND MADE A MOTION FOR A 70-30 SPLIT BELOW THEIR ORIGINAL WANT OF 40% OF THE SALES TAX BASED ON HOUSE BILL 581.
