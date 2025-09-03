Wednesday, September 3, 2025

FLOST WILL NOT BE ON THE NOVEMBER BALLOT IN UPSON CO.

 UPSON  COUNTY  VOTERS  WILL  APPARENTLY  NOT  GET  AN  OPPORUNITY  TO  VOTE  FOR  A  FLOST  PROPERTY  TAX  RELIEF     MEASURE     THIS  NOVEMBER  AFTER  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  AND  THOMASTON  CITY  COUNCIL  COULD  NOT   AGREE    ON  HOW  TO  SPLIT  THE   $5  MILLION  PRIZE.  THE  COMMISSIONERS  AND  COUNCIL  WENT  BACK  AND  FORTH FOR  ALMOST  3  HOURS  WEDNESDAY  DURING  A  NEGOTIATION  THAT  WENT  NOWHERE.  THE  COMMISSIONERS  STUCK  BY  THEIR  ORIGINATION  OFFER  OF  A  74-26%  SPLIT  WHILE   COUNCIL BENT  JUST  A  LITTLE  AND  MADE  A  MOTION  FOR  A  70-30 SPLIT  BELOW  THEIR  ORIGINAL  WANT  OF   40%  OF  THE  SALES  TAX  BASED  ON  HOUSE  BILL  581.

