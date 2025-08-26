Tuesday, August 26, 2025

UPSON CO CHAIRMAN BRUE TOWN HALL ON FLOST

 WITH  A  GOOD  SPRINKLING  OF  CITY  OF  THOMASTON  AND  COUNTY  OF  UPSON  CITIZENS  AT A  TOWN  HALL  MONDAY  BY  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE -- LAYING  OUT  THE  COUNTY'S POSITION   ON   ALLOWING   CITY  HALL  TO  RETAIN  26% OF  A   $5  MILLION  DOLLAR  FLOST   PROPERTY  TAX  RELIEF  SALES  TAX  MEASURE. CITY  HALL  WANTS   40%  OF  IT  BECAUSE  IT  SAYS  95% OF  SALES  TAX  IS  COLLECTED  IN  THE  CITY.  CHAIRMAN  BRUE  TOLD  THE  HALF-FULL  MEETING  CHAMBER  WITH   26%  CITY OF  THOMASTON   PROPERTY  OWNERS  WOULD  PAY  NO   CITY  TAXES.


CITY  AND  COUNTY  OFFICIALS  HAVE  ABOUT  ONE  MORE  WEEK  TO   NEGOTIATE  A  SETTLEMEN  IF  THEY  WANT  IT  ON  THE  NOVEMBER  4TH  BALLOT. 

