UPSON CO CHAIRMAN BRUE TOWN HALL ON FLOST

WITH A GOOD SPRINKLING OF CITY OF THOMASTON AND COUNTY OF UPSON CITIZENS AT A TOWN HALL MONDAY BY COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE -- LAYING OUT THE COUNTY'S POSITION ON ALLOWING CITY HALL TO RETAIN 26% OF A $5 MILLION DOLLAR FLOST PROPERTY TAX RELIEF SALES TAX MEASURE. CITY HALL WANTS 40% OF IT BECAUSE IT SAYS 95% OF SALES TAX IS COLLECTED IN THE CITY. CHAIRMAN BRUE TOLD THE HALF-FULL MEETING CHAMBER WITH 26% CITY OF THOMASTON PROPERTY OWNERS WOULD PAY NO CITY TAXES.
CITY AND COUNTY OFFICIALS HAVE ABOUT ONE MORE WEEK TO NEGOTIATE A SETTLEMEN IF THEY WANT IT ON THE NOVEMBER 4TH BALLOT.
