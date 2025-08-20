Wednesday, August 20, 2025

UPSON BOC/THOMASTON CITY COUNCIL NO DECISION ON FLOST

 NOTHING  DECIDED  AT  A  JOINT  MEETING   OF   THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS/THOMASTON  MAYOR  AND  COUNCIL --TUESDAY    FOR    A NOVEMBER  FLOST  SALES  TAX  MEASURE  FOR  PROPERTY  TAX  RELIEF--IT  WAS  A  STAND-OFF THAT  HAD  SOME  TENSE  BACK  AND  FORTH  AT  TIMES.  THE  TWO  BODIES  HAVE  UNTIL  SEPTEMBER  5TH  TO  APPROVE  AN  INTERGOVERNMENT  AGREEMENT  FOR  THE  $5 MILLION  FLOST--BUT  THEY  CAN'T  AGREE ON  HOW  TO  SPLIT   THE  MONEY. CHAIRMAN  DAN  BRUE  PRESSED  FOR CITY  HALL  TO  AGREE  TO 33%  BUT  CITY  FATHERS  WANT  AT  LEAST  40% WHICH  WOULD  BE $2 MILLION.  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  TOLD  THE  REPUBLICAN  PARTY  LAST  WEEK  WITH  FLOST  IN  PLAY  ONE  ELDERLY CITY   HOMEOWNER  WOULD  SAVE $250   ON  CITY  TAXES  AND  $164  ON  COUNTY  TAXES  PLUS  IF  THE  WINDFALL  IS  APPLIED  TO  COUNTY  TAX  ALL  WOULD  SAVE  AN  ADDITIONAL $38 ON  COUNTY  TAXES. HE  STRESSED  UNDER  THE  HB   581   HOMESTEAD  LAW  ALL  PROPERTY  OWNERS  WOULD  GET  TAX  RELIEF. MAYOR J.D. STALLINGS TOLD  101  NEWS  AFTER  TUESDAY'S CITY  COUNCIL  MEETING--A  FLOST IS  NOT  DEAD--NEGOTIATIONS  WILL  CONTINUE   WITH  THE  COUNTY. 


