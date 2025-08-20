UPSON BOC/THOMASTON CITY COUNCIL NO DECISION ON FLOST

NOTHING DECIDED AT A JOINT MEETING OF THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS/THOMASTON MAYOR AND COUNCIL --TUESDAY FOR A NOVEMBER FLOST SALES TAX MEASURE FOR PROPERTY TAX RELIEF--IT WAS A STAND-OFF THAT HAD SOME TENSE BACK AND FORTH AT TIMES. THE TWO BODIES HAVE UNTIL SEPTEMBER 5TH TO APPROVE AN INTERGOVERNMENT AGREEMENT FOR THE $5 MILLION FLOST--BUT THEY CAN'T AGREE ON HOW TO SPLIT THE MONEY. CHAIRMAN DAN BRUE PRESSED FOR CITY HALL TO AGREE TO 33% BUT CITY FATHERS WANT AT LEAST 40% WHICH WOULD BE $2 MILLION. TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN TOLD THE REPUBLICAN PARTY LAST WEEK WITH FLOST IN PLAY ONE ELDERLY CITY HOMEOWNER WOULD SAVE $250 ON CITY TAXES AND $164 ON COUNTY TAXES PLUS IF THE WINDFALL IS APPLIED TO COUNTY TAX ALL WOULD SAVE AN ADDITIONAL $38 ON COUNTY TAXES. HE STRESSED UNDER THE HB 581 HOMESTEAD LAW ALL PROPERTY OWNERS WOULD GET TAX RELIEF. MAYOR J.D. STALLINGS TOLD 101 NEWS AFTER TUESDAY'S CITY COUNCIL MEETING--A FLOST IS NOT DEAD--NEGOTIATIONS WILL CONTINUE WITH THE COUNTY.
