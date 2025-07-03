Thursday, July 3, 2025

BAD WRECK IN THOMASTON

 ACCORDING  TO  THOMASTON  FIRE  CHIEF  JEREMY  WALKER  THERE  WERE   6  INJURIES  IN  A  THREE  VEHICLE  ACCIDENT  AT  THE  GREEN  STREET/GORDON STREET  INTERSECTION  THURSDAY  NEAR  NOONTIME.  A  WITNESS  SAID  A SOUTHBOUND     FORD  EXPLORDER  RAN  THE  TRAFFIC  LIGHT  ON  GREEN  STREET  ,  CRASHED  WITH  A    DARK  SEDAN ON  GORDON  STREET  AND  FLIPPED  OVER ON  ITS  SIDE IN  FRONT  OF  A  CHEVY  TAHOE  .  


AMONG  THE  INJURED  AN  INFANT  CHILD  LIFE-FLIGHTED  TO AN  OUT  OF  TOWN  TRAUMA  CENTER,  AND  4  ADULT  FEMALES  AND  ONE  MINOR  CHILD-INJURED  AND  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  BY  EMS.


STAN  PITTS  HAD  A  VIDEO  OF  THE  ACCIDENT  FROM  A  FIRST  BAPTIST  CHURCH   PARKING LOT  CAMERA  AND  ITS POSTED  ON  OUR  WEBSITE.

Posted by WTGA AM & FM at 1:52 PM

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