BAD WRECK IN THOMASTON

ACCORDING TO THOMASTON FIRE CHIEF JEREMY WALKER THERE WERE 6 INJURIES IN A THREE VEHICLE ACCIDENT AT THE GREEN STREET/GORDON STREET INTERSECTION THURSDAY NEAR NOONTIME. A WITNESS SAID A SOUTHBOUND FORD EXPLORDER RAN THE TRAFFIC LIGHT ON GREEN STREET , CRASHED WITH A DARK SEDAN ON GORDON STREET AND FLIPPED OVER ON ITS SIDE IN FRONT OF A CHEVY TAHOE .
AMONG THE INJURED AN INFANT CHILD LIFE-FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN TRAUMA CENTER, AND 4 ADULT FEMALES AND ONE MINOR CHILD-INJURED AND TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS.
STAN PITTS HAD A VIDEO OF THE ACCIDENT FROM A FIRST BAPTIST CHURCH PARKING LOT CAMERA AND ITS POSTED ON OUR WEBSITE.
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