Thursday, June 26, 2025

UPSON TORNADO IN ATWATER ROAD AREA?

 UPSON COUNTY  EMA  DIRECTOR  RICHARD  HICKMON  CHECKING  WITH  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE  ABOUT  A  TORNADO  IN  THE  ATWATER  ROAD  AREA  CAUSED BY  THE  OVERNIGHT  STORM.   HE  REPORTED  LOTS  OF  TREES  DOWN.  AS OF  9AM  THOMASTON'S  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  REPORTED  ROADS  ALMOST  CLEARED.  POWER  WENT  OUT  IN JOHNSTON  HEIGHTS DUE  TO  A  TREE  LIMB FALLING.  SHASTA  DRIVE  POWER   WENT  OUT  DUE  TO  LIGHTNING HITTING  A  TRANSFORMER.  GSP POST LOST  POWER  AND  A  FEW  CUSTOMERS NEED  TO HIRE  AN  ELECTRICIAN  TO  REPAIR PROBLEMS.  BELL  CREEK FLOODED  AND  THE  CITY  HALL  BASEMENT  FLOODED--THOMPSON  SAID.

Posted by WTGA AM & FM at 10:14 AM

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