Sunday, May 18, 2025

UPSON EMC/CITY OF THOMASTON POWER OUTAGES SUNDAY

 MOTHER  NATURE   PITCHED  A  FIT SUNDAY  AND  UPSON  EMC,  THE  CITY  OF  THOMASTON  ELECTRICAL  SYSTEM  AND  FUN  101  FM  TOOK  A  BEATING.   TWO  STORMS  HIT   THE  UPSON  COUNTY   REGION  SUNDAY  MORNING  AND  SUNDAY  AFTERNOON.   THOMASTON'S  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  SAID  POWER  WAS  RESTORED  TO  DOWNTOWN  AROUND   12;30PM  SUNDAY  BUT  AT  5;30PM   MOST  OF  SILVERTOWN  WAS  STILL  WITHOUT  ELECTRICITY. WTGA-FM  HAD  POWER  RESTORED  AT  11;45AM  SUNDAY   IN  TIME   TO  AIR  THE  REMAINDER   OF  THE  FIRST BAPTIST  CHURCH  WORSHIP  SERVICE.


UPSON  EMC  GOT  THE  JUICE  BACK  ON  AT  THE  FUN  101 FM  TOWER  SITE  AT  9;30AM  BUT  THE  2ND  STORM  SYSTEM  KNOCKED  US  OFF  AGAIN  AROUND   3;30PM.   EMC  PRESIDENT/CEO  KEN  SIMMONS  TOLD  US  POWER   OUTAGES  WERE  SYSTEM-WIDE   AND  HE  HAD  CALLED-IN   TWO   OUT OF  TOWN  CREWS  TO ASSIST  HIS  PERSONNEL.  ACCORDING  TO  KEN--THE  MAJOR PROBLEM  APPERED  TO  BE  TREES  ON POWER  LINES.  RECENT  RAINS  LOOSENED-UP  THE  ROOT  SYSTEMS  AND  THEY  FELL .  THANKS  TO  ALL  THE  CREW   MEMBERS  WHO  HAD  TO  WORK  THROUGH  THE  OUTAGES.


UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  REPORTED  SEVERAL  TREES  DOWN  AROUND  UPSON  COUNTY  AND  ONE  TREE  FELL  ON  A  HOUSE  IN  LINCOLN PARK--BUT NO INJURIES  REPORTE

Posted by WTGA AM & FM at 5:47 PM

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