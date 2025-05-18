UPSON EMC/CITY OF THOMASTON POWER OUTAGES SUNDAY

MOTHER NATURE PITCHED A FIT SUNDAY AND UPSON EMC, THE CITY OF THOMASTON ELECTRICAL SYSTEM AND FUN 101 FM TOOK A BEATING. TWO STORMS HIT THE UPSON COUNTY REGION SUNDAY MORNING AND SUNDAY AFTERNOON. THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID POWER WAS RESTORED TO DOWNTOWN AROUND 12;30PM SUNDAY BUT AT 5;30PM MOST OF SILVERTOWN WAS STILL WITHOUT ELECTRICITY. WTGA-FM HAD POWER RESTORED AT 11;45AM SUNDAY IN TIME TO AIR THE REMAINDER OF THE FIRST BAPTIST CHURCH WORSHIP SERVICE.
UPSON EMC GOT THE JUICE BACK ON AT THE FUN 101 FM TOWER SITE AT 9;30AM BUT THE 2ND STORM SYSTEM KNOCKED US OFF AGAIN AROUND 3;30PM. EMC PRESIDENT/CEO KEN SIMMONS TOLD US POWER OUTAGES WERE SYSTEM-WIDE AND HE HAD CALLED-IN TWO OUT OF TOWN CREWS TO ASSIST HIS PERSONNEL. ACCORDING TO KEN--THE MAJOR PROBLEM APPERED TO BE TREES ON POWER LINES. RECENT RAINS LOOSENED-UP THE ROOT SYSTEMS AND THEY FELL . THANKS TO ALL THE CREW MEMBERS WHO HAD TO WORK THROUGH THE OUTAGES.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE REPORTED SEVERAL TREES DOWN AROUND UPSON COUNTY AND ONE TREE FELL ON A HOUSE IN LINCOLN PARK--BUT NO INJURIES REPORTE
No comments:
Post a Comment