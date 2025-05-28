TOWN HALL CALLED IN THOMASTON SAT. REGARDING THE EMANCIPATION CELEBRATION

BUSINESSMAN WILLIAM HUGHLEY HAS CALLED A TOWN HALL MEETING SATURDAY MAY 31ST AT 3PM AT BETHEL AND DANIEL STREETS REPORTEDLY TO QUIZ CITY OF THOMASTON AND UPSON COUNTY OFFICIALS AND LAW ENFORCEMENT ABOUT ACTIVITIES SURROUNDING THE EMANCIPATION CELEBRATION EVENT AT BETHEL AND DANIEL STREETS LAST WEEKEND. SOME CITIZENS ALLEGE THAT CARS WERE TOWED AND POLICE CHECKED I.D.'S TO KEEP RESIDENTS AWAY FROM THAT AREA UNLESS THEY RESIDED THERE.
ACCORDING TO A FLYER MAKING THE ROUNDS--WILLIAM HUGULEY CAN BE CONTACTED AT 706-601-9199.
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