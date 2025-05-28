Wednesday, May 28, 2025

TOWN HALL CALLED IN THOMASTON SAT. REGARDING THE EMANCIPATION CELEBRATION

 BUSINESSMAN  WILLIAM  HUGHLEY  HAS  CALLED  A  TOWN  HALL  MEETING  SATURDAY MAY  31ST   AT   3PM  AT  BETHEL  AND  DANIEL  STREETS     REPORTEDLY  TO  QUIZ  CITY  OF  THOMASTON    AND  UPSON   COUNTY    OFFICIALS  AND  LAW  ENFORCEMENT  ABOUT  ACTIVITIES   SURROUNDING   THE  EMANCIPATION  CELEBRATION  EVENT   AT  BETHEL  AND  DANIEL  STREETS  LAST  WEEKEND.   SOME  CITIZENS   ALLEGE   THAT  CARS  WERE  TOWED  AND  POLICE  CHECKED  I.D.'S  TO KEEP  RESIDENTS  AWAY  FROM  THAT  AREA  UNLESS  THEY  RESIDED  THERE.


ACCORDING  TO  A  FLYER  MAKING  THE  ROUNDS--WILLIAM  HUGULEY  CAN  BE  CONTACTED  AT  706-601-9199.

Posted by WTGA AM & FM at 11:19 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)