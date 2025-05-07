Wednesday, May 7, 2025

QUESTIONS ABOUT A NOVEMBER FLOST AT THOMASTON COUNCIL MEETING

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  AND  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  HAVE  INDICATED  THEY  WILL  OPT-IN  ON  HOUSE  BILL   581-- BASED  ON  PROPERTY  TAX  RELIEF--BUT  FOLLOWING  THE  COUNCIL'S  TUESDAY  MEETING  THE  QUESTION IS  WILL  THEY  OPT-IN  WITH  EACH  OTHER.  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON   TOLD  COUNCIL  HE  IS  WARY  OF  THE  THREE  PROPOSALS  FROM  CHAIRMAN  DAN  BREU  FOR  A  FLOST  SALES  TAX  MEASURE  THAT  COULD  MEAN $5  MILLION  IN  TAX  RELIEF  FOR HOMESTEADERS  AND  EVERY  OTHER   CITY  AND  COUNTY  PROPERTY  OWNER. MAYOR  J.D.  STALLINGS  SAID  THE  COUNCIL  AND  COMMISSIONERS  ARE  SCHEDULED  FOR  A   JOINT  PROJECTS  MEETING   MAY 27TH--BUT  THE  CITY  MANAGER  SAID  HE  IS  NOT  RECOMMENDING  THE   ITEM  FOR  THE  AGENDA  BASED   ON  THE  CHAIRMAN'S  3  OPTIONS.


AT  ONE  POINT  CITY  FATHERS  CLAIMED  THE  COUNTY  WANTED   ALL  THE  SALES  TAX  DOLLARS--WHICH  IS   ONE  OF  THREE  OPTIONS  CHAIRMAN  BREU  HAS  MADE  DURING TOWN HALLS  WITH  COUNTY  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN--THE  FINAL  ONE  TODAY  AT  6;30  AT  SALEM  BAPTIST  CHURCH.  OPTION  ONE   OF  THE  FLOATING  LOCAL  OPTION  SALES  TAX--  THE  COUNTY  GETS    ALL  OF  THE   $5  MILLION   FROM  THE  FLOST  DISTRIBUTION--WHICH  BREU  SAYS   IS  THE  MOST  FAIR.  OPTION-2  IS  PROPORTIONED  TO  COMBINED   TAX  REVENUE  THAT  SIGNIFICANTLY  REDUCES  CITY  MAINTENANCE  AND OPERATIONS  TAX  AND  OPTION-3  IS  PROPORTIONED  TO  THE  COMBINED  NET  DIGEST--BREU  STIPULATES    SIGNIFICANTLY  REDUCES  AND  POSSIBLY  ELIMINATES  CITY  MAINTENANCE  AND  OPERATIONS  TAX -- BUT  IF  IT  EXCEEDS  THE  CITY  HALL  BUDGET  THERE IS  NO  WINDFALL   ALLOWED   AS PER  STATE  DEPARTMENT OF REVENUE.


COUNCIL  REACHED  NO  CONCLUSION  ON  THE  ISSUE  AND  CITY  MANAGER   THOMPSON    SAID  HE  WILL  HAVE  A  RECOMMENDATION  AT  THE  NEXT  MEETING. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:43 PM

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