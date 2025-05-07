QUESTIONS ABOUT A NOVEMBER FLOST AT THOMASTON COUNCIL MEETING

THE THOMASTON CITY COUNCIL AND UPSON COUNTY COMMISSIONERS HAVE INDICATED THEY WILL OPT-IN ON HOUSE BILL 581-- BASED ON PROPERTY TAX RELIEF--BUT FOLLOWING THE COUNCIL'S TUESDAY MEETING THE QUESTION IS WILL THEY OPT-IN WITH EACH OTHER. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON TOLD COUNCIL HE IS WARY OF THE THREE PROPOSALS FROM CHAIRMAN DAN BREU FOR A FLOST SALES TAX MEASURE THAT COULD MEAN $5 MILLION IN TAX RELIEF FOR HOMESTEADERS AND EVERY OTHER CITY AND COUNTY PROPERTY OWNER. MAYOR J.D. STALLINGS SAID THE COUNCIL AND COMMISSIONERS ARE SCHEDULED FOR A JOINT PROJECTS MEETING MAY 27TH--BUT THE CITY MANAGER SAID HE IS NOT RECOMMENDING THE ITEM FOR THE AGENDA BASED ON THE CHAIRMAN'S 3 OPTIONS.
AT ONE POINT CITY FATHERS CLAIMED THE COUNTY WANTED ALL THE SALES TAX DOLLARS--WHICH IS ONE OF THREE OPTIONS CHAIRMAN BREU HAS MADE DURING TOWN HALLS WITH COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN--THE FINAL ONE TODAY AT 6;30 AT SALEM BAPTIST CHURCH. OPTION ONE OF THE FLOATING LOCAL OPTION SALES TAX-- THE COUNTY GETS ALL OF THE $5 MILLION FROM THE FLOST DISTRIBUTION--WHICH BREU SAYS IS THE MOST FAIR. OPTION-2 IS PROPORTIONED TO COMBINED TAX REVENUE THAT SIGNIFICANTLY REDUCES CITY MAINTENANCE AND OPERATIONS TAX AND OPTION-3 IS PROPORTIONED TO THE COMBINED NET DIGEST--BREU STIPULATES SIGNIFICANTLY REDUCES AND POSSIBLY ELIMINATES CITY MAINTENANCE AND OPERATIONS TAX -- BUT IF IT EXCEEDS THE CITY HALL BUDGET THERE IS NO WINDFALL ALLOWED AS PER STATE DEPARTMENT OF REVENUE.
COUNCIL REACHED NO CONCLUSION ON THE ISSUE AND CITY MANAGER THOMPSON SAID HE WILL HAVE A RECOMMENDATION AT THE NEXT MEETING.
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