Tuesday, May 27, 2025

IN THE PIPELINE-DAVE AT A REAL IN-THE-BUFF BEACH

   TAKING  NOTHING  AWAY  FROM   PANAMA  CITY  BEACH,  DESTIN, FT. WALTON,  ST.  SIMONS,  JEKYLL,  HILTON  HEAD  OR  MS. MYRTLE,  BUT  OF ALL    THE  BEACHES  I  HAVE  VISITED  NONE  HAVE  THE  CHARACTER  OF  GAY  HEAD  ON MARTHA'S  VINEYARD OFF  THE  COAST  OF  MASSACHUSETTS .    A   ROCKY   COAST  LINE   BACKED  BY HIGH  CLIFFS  OF  VARIOUS  COLORS  OF  CLAY  AND  JUST  OFF  THAT  COAST  IS  WHERE   JFK JR. AND  HIS  PARTY  MET  THEIR   AVIATION  FATE.  BUT IN  MY  FIRST VISIT  TO  GAY  HEAD  LITTLE  DID  I  KNOW  IT  WAS  AN  IN - THE - BUFF - BEACH. 


THERE  WAS  NO  SIGNAGE  ANNOUNCING  YOU WERE  ENTERING  THE  LAND  OF  THE  NA-KEED-AS  LEWIS  GRIZZARD  WOULD SAY.  BUT   AS   WE  STEPPED  OUT  ON  THE  SAND     I  GLANCED  AROUND  AND  QUICKLY  TOLD  MY  BIG  BROTHER  WE  WERE  THE  ONLY  PATRONS  WEARING  SWIM  TRUNKS.  THERE  WERE  SUN  BATHERS  EVERYWHERE  AND  UP  THE  BEACH  A  DUDE  WAS  SHOOTING  FILM  OF  SEVERAL   DISROBED   BABES  WHO  WERE  DANCING  AROUND  AFTER  SMEARING  THEIR  BODES  WITH  CLIFF  CLAYS.  ON  A  RETURN  VISIT  I  NOTICED  SIGNAGE  AT  THE  BEACH  ENTRANCE  THAT  WARNED -- NO  NUDITY  ALLOWED  .  I  GUESS  YOU  COULD  CALL  IT  PROGRESS  OR  PERHAPS , JUST   MODESTY,  AS  THE  VINEYARD  WOULD  LATER  BECOME  THE  PLAYGROUND  OF  THE  CLINTON'S  AND  OBAMA'S.


A  CARTOON  IN  THE NEW  YORKER  MAG  HAS  A  FEMALE  QUOTING " MARTHA'S   VINEYARD , I  WONDER IF  MEN  GO  THERE?"

Posted by WTGA AM & FM at 11:18 AM

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