IN THE PIPELINE-DAVE AT A REAL IN-THE-BUFF BEACH

TAKING NOTHING AWAY FROM PANAMA CITY BEACH, DESTIN, FT. WALTON, ST. SIMONS, JEKYLL, HILTON HEAD OR MS. MYRTLE, BUT OF ALL THE BEACHES I HAVE VISITED NONE HAVE THE CHARACTER OF GAY HEAD ON MARTHA'S VINEYARD OFF THE COAST OF MASSACHUSETTS . A ROCKY COAST LINE BACKED BY HIGH CLIFFS OF VARIOUS COLORS OF CLAY AND JUST OFF THAT COAST IS WHERE JFK JR. AND HIS PARTY MET THEIR AVIATION FATE. BUT IN MY FIRST VISIT TO GAY HEAD LITTLE DID I KNOW IT WAS AN IN - THE - BUFF - BEACH.
THERE WAS NO SIGNAGE ANNOUNCING YOU WERE ENTERING THE LAND OF THE NA-KEED-AS LEWIS GRIZZARD WOULD SAY. BUT AS WE STEPPED OUT ON THE SAND I GLANCED AROUND AND QUICKLY TOLD MY BIG BROTHER WE WERE THE ONLY PATRONS WEARING SWIM TRUNKS. THERE WERE SUN BATHERS EVERYWHERE AND UP THE BEACH A DUDE WAS SHOOTING FILM OF SEVERAL DISROBED BABES WHO WERE DANCING AROUND AFTER SMEARING THEIR BODES WITH CLIFF CLAYS. ON A RETURN VISIT I NOTICED SIGNAGE AT THE BEACH ENTRANCE THAT WARNED -- NO NUDITY ALLOWED . I GUESS YOU COULD CALL IT PROGRESS OR PERHAPS , JUST MODESTY, AS THE VINEYARD WOULD LATER BECOME THE PLAYGROUND OF THE CLINTON'S AND OBAMA'S.
A CARTOON IN THE NEW YORKER MAG HAS A FEMALE QUOTING " MARTHA'S VINEYARD , I WONDER IF MEN GO THERE?"
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