UPSON CO MLK DAY CELEBRATION

UPSON COUNTY MLK DAY CELEBRATION 2025, MONDAY JAN. 20TH PRESENTED BY THE EMANCIPATION COMMITTE OF UPSON'S YOUTH ALIVE. SCHEDULE OF EVENTS 10;30AM--MEET AT THE COURTHOUSE, 10;45 WREATH-LAYING CEREMONY, 11AM MARCH TO ULMS AND 12 NOON THE CELEBRATION PROGRAM AT THE MIDDLE SCHOOL AFTER THE MARCH.
KEYNOTE SPEAKER PASTOR MO--MARLIN LYNCH THE THIRD.
A WEEK REVIVAL FOLLOWS TUESDAY JAN 21ST, WEDNESDAY JAN. 22ND AND THURSDAY JAN. 23RD AT SALEM BAPTIST CHURCH 1349 U.S. HIGHWAY 80, CULLODEN,GA. AT 7PM.
TUESDAY--GUEST SPEAKER PASTOR RONKEITHVILES RESPRESS, WEDNESDAY MINISTER MIKE SMITH AND THURSDAY REV. MAURICE RAINES.
THE THEME; MISSION POSSIBLE: PROTECTING FREEDOM, JUSTICE & DEMOCRACY IN THE SPIRIT OF NONVIOLENCE.
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