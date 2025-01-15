Wednesday, January 15, 2025

UPSON CO MLK DAY CELEBRATION

 UPSON  COUNTY  MLK  DAY CELEBRATION  2025, MONDAY JAN.  20TH  PRESENTED BY  THE  EMANCIPATION  COMMITTE OF UPSON'S  YOUTH ALIVE.    SCHEDULE  OF  EVENTS 10;30AM--MEET AT THE  COURTHOUSE, 10;45  WREATH-LAYING  CEREMONY, 11AM  MARCH TO  ULMS  AND  12 NOON  THE  CELEBRATION PROGRAM AT  THE MIDDLE  SCHOOL  AFTER THE MARCH. 


KEYNOTE SPEAKER  PASTOR  MO--MARLIN LYNCH THE  THIRD.


A WEEK REVIVAL  FOLLOWS  TUESDAY  JAN 21ST, WEDNESDAY  JAN.  22ND  AND  THURSDAY  JAN.  23RD  AT  SALEM  BAPTIST  CHURCH  1349 U.S. HIGHWAY  80, CULLODEN,GA. AT  7PM.


TUESDAY--GUEST SPEAKER  PASTOR  RONKEITHVILES   RESPRESS, WEDNESDAY  MINISTER MIKE SMITH  AND  THURSDAY  REV. MAURICE  RAINES.

THE THEME; MISSION POSSIBLE: PROTECTING  FREEDOM, JUSTICE & DEMOCRACY IN  THE  SPIRIT OF NONVIOLENCE. 


 


 


Posted by WTGA AM & FM at 11:57 AM

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