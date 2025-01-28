THOMASTON CITY COUNCIL WON'T OPT-OUT HB 581

CITY OF THOMASTON OFFICIALS INDICATED TO 101 NEWS THE CITY COUNCIL WILL DO THE SAME AS THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS AND WILL NOT OPT-OUT OF HOUSE BILL 581 ON FLOATING TAX ASSESSMENTS. UPSON COUNTY'S CHIEF APPRASER CHARLES MCKEEHAN MADE A PRESENTATION TO THE CITY COUNCIL AT MONDAY'S MAKE-UP MEETING. BOC CHAIRMAN DAN BREU TOLD US AFTER THE FIRST MEETING OF THE YEAR THE COUNTY WILL NOT OPT-OUT.
THE BOARD OF EDUCATION HAD MEMBERS AT THE MEETING TO HEAR MCKEEHAN--AND THE BOE IS SCHEDULED TO HOLD ONE MORE PUBLIC HEARING ON HOUSE BILL 581--WITH A DECISION DEADLINE OF MARCH IST.
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