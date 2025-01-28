Tuesday, January 28, 2025

THOMASTON CITY COUNCIL WON'T OPT-OUT HB 581

 CITY  OF  THOMASTON  OFFICIALS  INDICATED TO  101 NEWS THE CITY COUNCIL  WILL DO  THE  SAME AS THE  UPSON COUNTY COMMISSIONERS  AND  WILL  NOT OPT-OUT OF HOUSE BILL  581 ON FLOATING TAX ASSESSMENTS. UPSON  COUNTY'S  CHIEF  APPRASER CHARLES MCKEEHAN MADE A PRESENTATION TO  THE CITY COUNCIL AT  MONDAY'S  MAKE-UP MEETING. BOC  CHAIRMAN  DAN BREU TOLD US  AFTER THE  FIRST MEETING OF  THE  YEAR  THE COUNTY WILL  NOT  OPT-OUT.


THE  BOARD OF EDUCATION HAD  MEMBERS AT THE MEETING  TO HEAR MCKEEHAN--AND  THE BOE IS  SCHEDULED TO HOLD  ONE MORE PUBLIC  HEARING ON  HOUSE BILL  581--WITH  A  DECISION  DEADLINE OF MARCH  IST. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:50 PM

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