EARLY VOTING BEGINS TUESDAY 10/15 FOR NOV. 5 ELECTION

EARLY VOTING FOR THE NOVEMBER ELECTION BEGINS TUESDAY, OCT. 15TH IN GA. , DUE TO THE COLUMBUS DAY HOLIDAY MONDAY. ON THE BALLOT IN UPSON COUNTY FOR COUNTY COMMISSION CHAIRMAN, DEMOCRAT ED SEARCY AND REPUBLICAN DAN BREU. AN ISSUE STATEWIDE ON THE BALLOT IS YES OR NO ON HOUSE BILL 581, A MEASURE FOR HOMESTEAD PROPERTY TAX RELIEF SUPPORTED BY UPSON TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN -- THAT WOULD HOLD ASSESSMENTS TO 3%. STATE HOUSE MEMBER BETH CAMP RUNNING UNOPPOSED IN A NEW DISTRICT--PIKE, PARTS OF SPALDING AND LAMAR COUNTIES-- SAYS ITS HER BILL AND SHE WILL VOTE FOR IT. REPUBLICAN HOUSE MEMBER ROBERT DICKEY UNOPPOSED IN A NEW DISTRICT THAT INCLUDES UPSON, CRAWFORD, PART OF LAMAR.
IN PIKE COUNTY REPUBLICAN INCUMBENT SHERIFF JIMMY THOMAS OPPOSED BY INDEPENDANT CANDIDATE JAMAL WILLIS, INCUMBENT STATE SENATOR MARTY HARBIN IS OPPOSED BY DEMOCRAT AMILI BLAKE .
COUNTIES IN THIS AREA ARE IN THE 3RD CONGRESSIONAL DISTRICT, AN OPEN SEAT TO SUCCEED DREW FERGUSON-- REPUBLICAN BRIAN JACK OPPOSED BY DEMOCRAT MAURA KELLER.
FOR U.S. PRESIDENT REPUBLICAN DONALD J. TRUMP, DEMOCRAT KAMALA D. HARRIS.
No comments:
Post a Comment