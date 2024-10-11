Friday, October 11, 2024

EARLY VOTING BEGINS TUESDAY 10/15 FOR NOV. 5 ELECTION

 EARLY  VOTING  FOR  THE  NOVEMBER  ELECTION  BEGINS  TUESDAY,  OCT.  15TH    IN  GA. ,   DUE  TO  THE    COLUMBUS  DAY  HOLIDAY  MONDAY. ON  THE  BALLOT  IN  UPSON  COUNTY  FOR  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN, DEMOCRAT  ED  SEARCY  AND  REPUBLICAN  DAN  BREU.  AN    ISSUE  STATEWIDE  ON  THE  BALLOT  IS  YES OR NO ON  HOUSE  BILL 581,  A  MEASURE  FOR  HOMESTEAD  PROPERTY  TAX  RELIEF  SUPPORTED  BY  UPSON  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN -- THAT  WOULD  HOLD  ASSESSMENTS  TO  3%. STATE  HOUSE  MEMBER  BETH  CAMP  RUNNING   UNOPPOSED   IN  A  NEW  DISTRICT--PIKE, PARTS OF  SPALDING  AND  LAMAR COUNTIES-- SAYS ITS  HER  BILL   AND     SHE  WILL  VOTE  FOR  IT.  REPUBLICAN    HOUSE  MEMBER  ROBERT DICKEY  UNOPPOSED  IN  A   NEW  DISTRICT  THAT  INCLUDES  UPSON,  CRAWFORD,  PART OF LAMAR. 


IN  PIKE  COUNTY  REPUBLICAN  INCUMBENT  SHERIFF  JIMMY  THOMAS  OPPOSED BY  INDEPENDANT  CANDIDATE JAMAL  WILLIS, INCUMBENT STATE  SENATOR  MARTY  HARBIN  IS  OPPOSED  BY  DEMOCRAT  AMILI  BLAKE .


COUNTIES  IN  THIS  AREA  ARE  IN  THE  3RD  CONGRESSIONAL  DISTRICT, AN  OPEN  SEAT  TO  SUCCEED  DREW  FERGUSON--  REPUBLICAN  BRIAN  JACK  OPPOSED  BY  DEMOCRAT  MAURA  KELLER.


FOR  U.S.  PRESIDENT  REPUBLICAN  DONALD  J.   TRUMP, DEMOCRAT KAMALA  D. HARRIS.

Posted by WTGA AM & FM at 12:47 PM

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